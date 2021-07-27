Fahriye Evcen’den oğluna balık getiren Burak Özçivit’e esprili cevap! Fahriye Evcen’in yazdığı yorum sosyal medyaya damga vurdu!

ATV'nin sevilen ve en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış ve rol arkadaşlığı aşka dönüşmüştü. 2017 yılında nikah masasına oturarak hayatlarını birleştiren ünlü çiftin 2019 yılında Karan adında oğulları dünyaya geldi. Şimdilerde ise Karan Özçivit büyüdü. 2 yaşına gelen Burak ve Fahriye Evcen'in oğulları Karan'ın son hali herkesi büyüledi. Ailesiyle birlikte tatilde olan ünlü oyuncu Burak Özçivit'in balık tuttuğu ve tuttuğu balığı oğluna getirdiği anlar kameralara yansıdı. Ancak bu fotoğrafın altına ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in yaptığı yorum sosyal medyaya adeta damga vurdu! İşte Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e yaptığı o esprili yorum!