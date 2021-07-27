Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fahriye Evcen’den oğluna balık getiren Burak Özçivit’e esprili cevap! Fahriye Evcen’in yazdığı yorum sosyal medyaya damga vurdu!
Giriş Tarihi: 27.07.2021 23:30 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 23:30

Fahriye Evcen’den oğluna balık getiren Burak Özçivit’e esprili cevap! Fahriye Evcen’in yazdığı yorum sosyal medyaya damga vurdu!

ATV'nin sevilen ve en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış ve rol arkadaşlığı aşka dönüşmüştü. 2017 yılında nikah masasına oturarak hayatlarını birleştiren ünlü çiftin 2019 yılında Karan adında oğulları dünyaya geldi. Şimdilerde ise Karan Özçivit büyüdü. 2 yaşına gelen Burak ve Fahriye Evcen'in oğulları Karan'ın son hali herkesi büyüledi. Ailesiyle birlikte tatilde olan ünlü oyuncu Burak Özçivit'in balık tuttuğu ve tuttuğu balığı oğluna getirdiği anlar kameralara yansıdı. Ancak bu fotoğrafın altına ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in yaptığı yorum sosyal medyaya adeta damga vurdu! İşte Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e yaptığı o esprili yorum!

Fahriye Evcen’den oğluna balık getiren Burak Özçivit’e esprili cevap! Fahriye Evcen’in yazdığı yorum sosyal medyaya damga vurdu!

ATV'nin fenomen dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, bir süredir eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile Bodrum'da tatil yapıyor.

Fahriye Evcen’den oğluna balık getiren Burak Özçivit’e esprili cevap! Fahriye Evcen’in yazdığı yorum sosyal medyaya damga vurdu!

Dün balık tutan ve tuttuğu balığı oğluna getirerek sürpriz yapan Burak Özçivit, bu anları sosyal medya üzerinden paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fahriye Evcen’den oğluna balık getiren Burak Özçivit’e esprili cevap! Fahriye Evcen’in yazdığı yorum sosyal medyaya damga vurdu!

Oğluna yaptığı sürpriz sonrası Karan'ın sevincini paylaşan ünlü oyuncuya eşi Fahriye Evcen'den esprili bir yanıt geldi.

Fahriye Evcen’den oğluna balık getiren Burak Özçivit’e esprili cevap! Fahriye Evcen’in yazdığı yorum sosyal medyaya damga vurdu!

"BU DOLABA NASIL SIĞACAK?"

Fahriye Evcen eşinin fotoğrafının altına, "Bu dolaba nasıl sığacak?" diye sordu.

Fahriye Evcen’den oğluna balık getiren Burak Özçivit’e esprili cevap! Fahriye Evcen’in yazdığı yorum sosyal medyaya damga vurdu!

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Ünlü oyuncunun yorumu sosyal medyaya damga vurdu.

SON DAKİKA