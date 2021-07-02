Fahriye Evcen'e yeni işinde eşi Burak Özçivit'ten büyük jest! Burak Özçivit paylaştı hayranları beğeni yağdırdı...

Oğlu Karan'a hamile kaldıktan sonra setlere ara veren güzel oyuncu Fahriye Evcen, modacı olarak geri dönüp herkesi şaşırttı. Kendi markasını yaratan, tasarımdan üretime kadar bizzat kendisinin ilgilendiği koleksiyonunu moda tutkunlarıyla buluşturan Fahriye Evcen'e, eşi Burak Özçivit de büyük destek veriyor. Burak Özçivit, en son eşine sosyal medyadan öyle bir destek attı ki, Fahriye Evcen'in koleksiyonunu 500 bin kişi daha gördü. Adeta "Dönüşüm muhteşem olacak" diyen Fahriye Evcen'in kendi tasarımı kıyafetler ile hazırladığı videosu sosya medya hesabından paylaşan Burak Özçivit'in bu jesti karşısında hayranlarından Fahriye Evcen'e beğeni yağdı...