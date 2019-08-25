Fahriye Evcen’in bu hali çok konuşulacak! ‘Cesareti hayran bıraktı’

Doğum kiloları yüzünden eleştirilere maruz kalan güzel oyuncu Fahriye Evcen gelen eleştirileri umursamıyor. Güzel oyuncu son paylaşımıyla beğeni topladı. Fahriye Evcen, geride bıraktığımız haftalarda eşi Burak Özçivit ve oğlu ile birlikte tatile çıkmış ve burada çekilmiş fotoğrafları ile gündem olmuştu. Doğum sonrası kilolarını veremediği ve eski formundan oldukça uzakta olduğu yönünde yapılan yorumların merkezinde olan ve magazin gündemini uzun süre meşgul eden Fahriye Evcen, ünlü meslektaşlarından çok sayıda övgü dolu mesaj almıştı. Neslihan Atagül'den Fahriye Evcen'e büyük destek geldi. Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile çıktığı tatili noktalayıp İstanbul'a döndü. Yakın arkadaşlarıyla 27'nci yaşını kutlayan Neslihan Atagül, mekân çıkışı soruları yanıtladı. Muhabirlerin "Kara Sevda dizisindeki partneriniz Burak Özçivit baba oldu. Kendisini aradınız mı?" sorusuna "Allah mutlu mesut etsin. Sağlıklı, neşeli ve uzun ömürleri olsun" cevabını veren Neslihan Atagül, Fahriye Evcen'in hamilelik kilolarından kurtulamamasıyla ilgili yorumlar hakkında da konuştu ve sözleriyle meslektaşına destek verdi: "Hayat bu. Gayet normal bir şey. İnsanların üzerine bu kadar gitmeye gerek yok." Anne olan onlarca meslektaşından destek mesajları alan Fahriye Evcen, takipçileriyle yeni bir fotoğraf paylaştı. Fahriye Evcen yaptığı son paylaşımda İngilizce olarak 'Öpücükler' yazdı ve bir dudak emojisi paylaştı. Fahriye Evcen'in bornozlu ve doğal hali ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Fahriye Evcen'in makyajsız hali takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu…