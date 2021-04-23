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Haberler Galeri Fahriye Evcen'in çocukluk fotoğrafını görenler fikrini değiştirdi "E Karan tıpkı annesine benziyormuş"
Giriş Tarihi: 23.04.2021 15:14 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 15:30

'in çocukluk fotoğrafını görenler fikrini değiştirdi "E Karan tıpkı annesine benziyormuş"

Yakışıklı oyuncu ile eşi hiç kuşkusuz son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen geçtiğimiz günlerde oğulları Karan'ın doğum gününde ailecek objektiflere poz vermişlerdi. Daha şimdiden en az anne-babası kadar popüler olan sevimli halleriyle ilgi odağı olmuştu. Karizması ile babası Burak Özçivit'e benzetilen hatta Karan'ı dedesi 'e benzetenlerin sayısı da oldukça fazla. Peki Karan'ın tıpkı annesi Fahriye Evcen'in küçüklüğüne benzediğini söylesek... Fahriye Evcen'in çocukluk halini görenler fikrini değiştiriyor. Fahriye Evcen'in çocukluk haline "E Karan tıpkı annesine benziyormuş" yorumları yağıyor...

Fahriye Evcen'in çocukluk fotoğrafını görenler fikrini değiştirdi E Karan tıpkı annesine benziyormuş

Yakışıklı oyuncu ile eşi hiç kuşkusuz son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden.

Fahriye Evcen'in çocukluk fotoğrafını görenler fikrini değiştirdi E Karan tıpkı annesine benziyormuş

Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen ile geçtiğimiz günlerde oğulları Karan'ın doğum gününde ailecek objektiflere poz vermişlerdi.

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Fahriye Evcen'in çocukluk fotoğrafını görenler fikrini değiştirdi E Karan tıpkı annesine benziyormuş

Daha şimdiden en az anne-babası kadar popüler olan sevimli halleriyle ilgi odağı olmuştu.

Fahriye Evcen'in çocukluk fotoğrafını görenler fikrini değiştirdi E Karan tıpkı annesine benziyormuş

Karizması ile babası 'e benzetilen hatta Karan'ı dedesi 'e benzetenlerin sayısı da oldukça fazla.

Fahriye Evcen'in çocukluk fotoğrafını görenler fikrini değiştirdi E Karan tıpkı annesine benziyormuş

Peki Karan'ın tıpkı annesi 'in küçüklüğüne benzediğini söylesek...

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