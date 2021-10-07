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Haberler Galeri Fahriye Evcen'in çocukluk fotoğrafını görenler söylemeden edemedi "E Karan tıpkı annesine benziyormuş"
Giriş Tarihi: 07.10.2021 06:20 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 06:23

Fahriye Evcen'in çocukluk fotoğrafını görenler söylemeden edemedi "E Karan tıpkı annesine benziyormuş"

Kuruluş Osman'ın yıldızı yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen hiç kuşkusuz son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden. Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen yaz tatilini oğulları Karan ile Bodrum'daki evlerinde geçirmişlerdi. Yeni sozunda ekranlarda olacak olan ikiliden Fahriye Evcen uzun bir aradan sonra ilk kez bir dizide yer almanın heyecanını yaşıyor. Daha şimdiden en az anne-babası kadar popüler olan Karan Özçivit ise sevimli halleriyle sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Karizması ile babası Burak Özçivit'e benzetilen Karan'ı dedesi Bülent Özçivit'e benzetenlerin sayısı da oldukça fazla. Peki Karan'ın tıpkı annesi Fahriye Evcen'in küçüklüğüne benzediğini söylesek... Fahriye Evcen'in çocukluk halini görenler fikrini değiştiriyor. Fahriye Evcen'in çocukluk haline "E Karan tıpkı annesine benziyormuş" yorumları yağıyor... İşte Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in kendi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen'in çocukluk hali...

Fahriye Evcen’in çocukluk fotoğrafını görenler söylemeden edemedi E Karan tıpkı annesine benziyormuş

Oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 8 yıl önce 'Çalıkuşu' dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı. Doludizgin devam eden ilişkilerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift, oğulları Karan'ı ise 2019 yılında kucağına almıştı.

Fahriye Evcen’in çocukluk fotoğrafını görenler söylemeden edemedi E Karan tıpkı annesine benziyormuş

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen hiç kuşkusuz son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden.

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Fahriye Evcen’in çocukluk fotoğrafını görenler söylemeden edemedi E Karan tıpkı annesine benziyormuş

Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen yaz tatilini oğulları Karan ile Bodrum'daki evlerinde geçirmişlerdi.

Fahriye Evcen’in çocukluk fotoğrafını görenler söylemeden edemedi E Karan tıpkı annesine benziyormuş

Yeni sozunda ekranlarda olacak olan ikiliden Fahriye Evcen uzun bir aradan sonra ilk kez bir dizide yer almanın heyecanını yaşıyor.

Fahriye Evcen’in çocukluk fotoğrafını görenler söylemeden edemedi E Karan tıpkı annesine benziyormuş

Daha şimdiden en az anne-babası kadar popüler olan Karan Özçivit sevimli halleriyle ilgi odağı olmayı başardı.

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