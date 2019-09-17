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'in mesleği şoke etti!

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen hem oyunculuğu hem de güzelliği ile büyülüyor. Kendinden oldukça söz ettiren güzel oyuncu magazin gündeminin en sık konuşulan isimlerinden biri. Ve Milyonlarca izleyicinin gönlünü fetheden ve ekranların aranan yüzü olan Fahriye Evcen'in asıl mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız. İşte Fahriye Evcen başta olmak üzere ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri...

Giriş Tarihi: 17.09.2019 18:39 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 19:42
Fahriye Evcen'in mesleği şoke etti!
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Fahriye Evcen'in mesleği şoke etti!

HADİSE

Hadise şimdilerin en popüler ve en çok kazanan şarkıcılarının başında gelen Hadise, bugünlere kolay gelmediğini, küçük yaşlardan beri birçok işte çalıştığını söyledi.

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Fahriye Evcen'in mesleği şoke etti!

Hadise "Markette, fırında çalıştım. Birçok mağazada tezgahtarlık yaptım. Ailemizin maddi durumu çok iyi olmadığı için kendi harçlığımı her zaman kendim çıkardım. Bunları yaptığım için de asla utanmıyorum, bence çalışmak en büyük erdemdir." dedi.

Fahriye Evcen'in mesleği şoke etti!

MURAT KEKİLLİ

Murat Kekilli ünlü bir şarkıcı olmadan önde hamallık yapıyordu.

Fahriye Evcen'in mesleği şoke etti!

MURAT HAN

Murat Han, oyuncu olmadan önce bahçıvandı.

Fahriye Evcen'in mesleği şoke etti!

BARIŞ ARDUÇ

Barış Arduç oyunculuk öncesi cankurtaran olduğunu söyleyip, 1000'den fazla insanın hayatını kurtardığını dile getirdi.

Fahriye Evcen'in mesleği şoke etti!

TOLGA SARITAŞ

Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, liseyi bitirdikten sonra, annesi tarafından mobilyacıya çırak olarak verilince bir süre çıraklık yaptı.

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