Fahriye Evcen'in mesleği şoke etti!

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen hem oyunculuğu hem de güzelliği ile büyülüyor. Kendinden oldukça söz ettiren güzel oyuncu magazin gündeminin en sık konuşulan isimlerinden biri. Ve Milyonlarca izleyicinin gönlünü fetheden ve ekranların aranan yüzü olan Fahriye Evcen'in asıl mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız. İşte Fahriye Evcen başta olmak üzere ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri... HADİSE Hadise şimdilerin en popüler ve en çok kazanan şarkıcılarının başında gelen Hadise, bugünlere kolay gelmediğini, küçük yaşlardan beri birçok işte çalıştığını söyledi. Hadise 'Markette, fırında çalıştım. Birçok mağazada tezgahtarlık yaptım. Ailemizin maddi durumu çok iyi olmadığı için kendi harçlığımı her zaman kendim çıkardım. Bunları yaptığım için de asla utanmıyorum, bence çalışmak en büyük erdemdir.' dedi. MURAT KEKİLLİ Murat Kekilli ünlü bir şarkıcı olmadan önde hamallık yapıyordu. MURAT HAN Murat Han, oyuncu olmadan önce bahçıvandı. BARIŞ ARDUÇ Barış Arduç oyunculuk öncesi cankurtaran olduğunu söyleyip, 1000'den fazla insanın hayatını kurtardığını dile getirdi. TOLGA SARITAŞ Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, liseyi bitirdikten sonra, annesi tarafından mobilyacıya çırak olarak verilince bir süre çıraklık yaptı.