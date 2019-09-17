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Fahriye Evcen'in mesleği şoke etti!

Fahriye Evcen'in mesleği şoke etti!

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen hem oyunculuğu hem de güzelliği ile büyülüyor. Kendinden oldukça söz ettiren güzel oyuncu magazin gündeminin en sık konuşulan isimlerinden biri. Ve Milyonlarca izleyicinin gönlünü fetheden ve ekranların aranan yüzü olan Fahriye Evcen'in asıl mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız. İşte Fahriye Evcen başta olmak üzere ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri...

Giriş Tarihi: 17.09.2019 18:39 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 19:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





