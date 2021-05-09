Fahriye Evcen'in oğlu Karan reklam yıldızı mı oluyor? Oyuncu Fahriye Evcen ile oğlu Karan kamera karşısında!

Burak Özçivit ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen'in oğulları Karan geçtiğimiz haftalarda 2 yaşına basmıştı. Doğduğu ilk günden beri en az annesi ve babası kadar ünlü olan Karan Özçivitreklam yıldızı mı oluyor? Oğlu Karan'a hamile kaldıktan sonra setlere ara veren Fahriye Evcen son günlerde yaptığı reklam anlaşmalarıyla gündemde. Son olarak bir mobilya firmasının reklamlarından boy gösteren Fahriye Evcen aynı zamanda bir bebek bezi ile de anlaştı. Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile ortaya çıkan son fotoğrafı büyük beğeni toplarken 'Reklamda Karan da mı oynuyor?' soruları sorulmaya başlandı. Yakışıklılığı ile dikkat çeken Fahriye Evcen'in oğlu Karan karizması ile babası Burak Özçivit'e benzetiliyor. İşte Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile son pozu...