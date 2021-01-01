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Haberler Galeri Fahriye Evcen öptü ruj izi güldürdü... Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten oğulları Karan ile yeni yıl paylaşımı!

öptü ruj izi güldürdü... Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten oğulları ile yeni yıl paylaşımı!

ve eşi 'den yeni yılın ilk gününde yeni pozlar... Burak Özçivit yeni yıla eşi Fahriye Evcen ve oğlu ile girdi. Fahriye Evcen yılbaşı kutlamalarından geriye kalan güzel anları yılın ilk gününde takipçileriyle paylaştı. 'ın yanağına kondurduğu öpücükten geriye kalan ruj izi gülümsetirken Özçivit ailesinin mutlu aile pozlarına beğeni yağdı. 'ın sevimli halleri ve babasına benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Karan ile ...

Giriş Tarihi: 01.01.2021 13:04 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 13:09
Fahriye Evcen öptü ruj izi güldürdü... Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten oğulları Karan ile yeni yıl paylaşımı!

ve eşi 'den yeni yılın ilk gününde yeni pozlar... Burak Özçivit yeni yıla eşi Fahriye Evcen ve oğlu ile girdi.

Fahriye Evcen öptü ruj izi güldürdü... Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten oğulları Karan ile yeni yıl paylaşımı!

yılbaşı kutlamalarından geriye kalan güzel anları yılın ilk gününde takipçileriyle paylaştı.

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Fahriye Evcen öptü ruj izi güldürdü... Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten oğulları Karan ile yeni yıl paylaşımı!

'in oğlu 'ın yanağına kondurduğu öpücükten geriye kalan ruj izi gülümsetirken Özçivit ailesinin mutlu aile pozlarına beğeni yağdı.

Fahriye Evcen öptü ruj izi güldürdü... Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten oğulları Karan ile yeni yıl paylaşımı!

İşte ve Burak Özçivit'in oğulları ile ...

Fahriye Evcen öptü ruj izi güldürdü... Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten oğulları Karan ile yeni yıl paylaşımı!

'in oğlu 'ın sevimli halleri ve babasına benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

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