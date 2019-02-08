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'in sağlık durumu nasıl?

Giriş Tarihi: 08.02.2019 18:18 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 18:34
Fahriye Evcen'in sağlık durumu nasıl?
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Fahriye Evcen'in sağlık durumu nasıl?

7 aylık hamile olan önceki gün hastaneye kaldırılmıştı. Oyuncunun sağlık durumu ile ilgili eşi Burak Özçivit açıklamalarda bulundu.

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Fahriye Evcen'in sağlık durumu nasıl?

Burak Özçivit, dün akşam bir özel Hastanesine girerken görüntülendi.

Fahriye Evcen'in sağlık durumu nasıl?

Eşi 'nin üşüttüğü için 2-3 gündür hastanede yattığını söyleyen Özçivit, bebeklerinin durumunun da iyi olduğunu belirtti.

Fahriye Evcen'in sağlık durumu nasıl?

Burak Özçivit'in hastaneye gelmesiyle birlikte hastaneden çıkan annesi Ceyhan Özçivit, gelini hakkında "Çocukta hiçbir şey yok. Erken doğum gibi bir şey de yok, her şey yolunda" dedi.

Fahriye Evcen'in sağlık durumu nasıl?
Fahriye Evcen'in sağlık durumu nasıl?
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