Fahriye Evcen'in sağlık durumu nasıl?

7 aylık hamile olan Fahriye Evcen önceki gün hastaneye kaldırılmıştı. Oyuncunun sağlık durumu ile ilgili eşi Burak Özçivit açıklamalarda bulundu. Burak Özçivit, dün akşam bir özel Hastanesine girerken görüntülendi. Eşi Fahriye Evcen'nin üşüttüğü için 2-3 gündür hastanede yattığını söyleyen Özçivit, bebeklerinin durumunun da iyi olduğunu belirtti. Burak Özçivit'in hastaneye gelmesiyle birlikte hastaneden çıkan annesi Ceyhan Özçivit, gelini Fahriye Evcen hakkında 'Çocukta hiçbir şey yok. Erken doğum gibi bir şey de yok, her şey yolunda' dedi.