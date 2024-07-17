Giriş Tarihi: 17.07.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
21:21
Fahriye Evcen’in tatil pozuna beğeni yağdı! İşte Fahriye Evcen’in sosyal medyada ilgi toplayan o pozu!
Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2019'da oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık ilgi çeken Fahriye Evcen, bugün yepyeni bir paylaşım yaptı. Tatilden pozunu paylaşan ünlü oyuncuya beğeni yağdı. İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı!