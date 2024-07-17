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Haberler Galeri Fahriye Evcen’in tatil pozuna beğeni yağdı! İşte Fahriye Evcen’in sosyal medyada ilgi toplayan o pozu!
Giriş Tarihi: 17.07.2024 21:21 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 21:21

Fahriye Evcen’in tatil pozuna beğeni yağdı! İşte Fahriye Evcen’in sosyal medyada ilgi toplayan o pozu!

Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2019'da oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık ilgi çeken Fahriye Evcen, bugün yepyeni bir paylaşım yaptı. Tatilden pozunu paylaşan ünlü oyuncuya beğeni yağdı. İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı!

Fahriye Evcen’in tatil pozuna beğeni yağdı! İşte Fahriye Evcen’in sosyal medyada ilgi toplayan o pozu!

Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikâh masasına oturmuştu.

Fahriye Evcen’in tatil pozuna beğeni yağdı! İşte Fahriye Evcen’in sosyal medyada ilgi toplayan o pozu!

Popüler çift, 2019'da Karan, 2023'te ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla büyük mutluluk yaşamıştı.

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Fahriye Evcen’in tatil pozuna beğeni yağdı! İşte Fahriye Evcen’in sosyal medyada ilgi toplayan o pozu!

YEPYENİ PAYLAŞIM!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık ilgi çeken Fahriye Evcen, bugün yepyeni bir paylaşım yaptı.

Fahriye Evcen’in tatil pozuna beğeni yağdı! İşte Fahriye Evcen’in sosyal medyada ilgi toplayan o pozu!

TATİL POZUNA BEĞENİ YAĞDI!

Tatilden pozunu paylaşan ünlü oyuncuya beğeni yağdı. İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı!

Fahriye Evcen’in tatil pozuna beğeni yağdı! İşte Fahriye Evcen’in sosyal medyada ilgi toplayan o pozu!

Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikâh masasına oturmuştu. Popüler çift, 2019'da Karan, 2023'te ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla büyük mutluluk yaşamıştı.

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