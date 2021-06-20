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Haberler Galeri Farah Zeynep Abdullah ayrıldığı Masumlar Apartmanı'nın izlerini sildi! İşte Farah Zeynep Abdullah'ın yeni imajı...
Giriş Tarihi: 20.06.2021 15:42 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 15:46

ayrıldığı 'nın izlerini sildi! İşte Farah Zeynep Abdullah'ın yeni imajı...

Son günlerde yer aldığı dizi 'na veda etmesi ile gündemden düşmeyen , . Dizinin sezon finali ile hayranlarına veda eden Farah Zeynep Abdullah geçtiğimiz günlerde köpeklerinin kavgalarını ayırırken serçe parmağını kırmış ve baş parmak tırnağını da çıktığı için ameliyata alınmıştı. Zor günleri geride bırakan güzel oyuncu soluğu kuaförde aldı. Masumlar Apartmanı'nın İnci'sinin mavi boyalı saçlarından kurtulan Farah Zeynep Abdullah yeni imajını sosyal medyadan paylaştı... İşte ...

Farah Zeynep Abdullah ayrıldığı Masumlar Apartmanı'nın izlerini sildi! İşte Farah Zeynep Abdullah'ın yeni imajı...

Son günlerde yer aldığı dizi 'na veda etmesi ile gündemden düşmeyen , .

Farah Zeynep Abdullah ayrıldığı Masumlar Apartmanı'nın izlerini sildi! İşte Farah Zeynep Abdullah'ın yeni imajı...

Dizinin sezon finali ile hayranlarına veda eden geçtiğimiz günlerde köpeklerinin kavgalarını ayırırken serçe parmağını kırmış ve baş parmak tırnağını da çıktığı için ameliyata alınmıştı.

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Farah Zeynep Abdullah ayrıldığı Masumlar Apartmanı'nın izlerini sildi! İşte Farah Zeynep Abdullah'ın yeni imajı...

Zor günleri geride bırakan güzel oyuncu soluğu kuaförde aldı.

Farah Zeynep Abdullah ayrıldığı Masumlar Apartmanı'nın izlerini sildi! İşte Farah Zeynep Abdullah'ın yeni imajı...

'nın İnci'sinin mavi boyalı saçlarından kurtulan yeni imajını sosyal medyadan paylaştı...

Farah Zeynep Abdullah ayrıldığı Masumlar Apartmanı'nın izlerini sildi! İşte Farah Zeynep Abdullah'ın yeni imajı...

Sekiz saate yakın kuaförde kalan 'ın yeni imajını hayranlarından beğeni topladı.

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