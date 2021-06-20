Farah Zeynep Abdullah ayrıldığı Masumlar Apartmanı'nın izlerini sildi! İşte Farah Zeynep Abdullah'ın yeni imajı...

Son günlerde yer aldığı dizi Masumlar Apartmanı'na veda etmesi ile gündemden düşmeyen Farah Zeynep Abdullah, imaj tazeledi. Dizinin sezon finali ile hayranlarına veda eden Farah Zeynep Abdullah geçtiğimiz günlerde köpeklerinin kavgalarını ayırırken serçe parmağını kırmış ve baş parmak tırnağını da çıktığı için ameliyata alınmıştı. Zor günleri geride bırakan güzel oyuncu soluğu kuaförde aldı. Masumlar Apartmanı'nın İnci'sinin mavi boyalı saçlarından kurtulan Farah Zeynep Abdullah yeni imajını sosyal medyadan paylaştı... İşte Farah Zeynep Abdullah'ın yeni saçları...