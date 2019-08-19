Farah Zeynep Abdullah ile ilgili şoke eden gerçek! Yeni yaşını sevgilisiyle kutlayan Farah Zeynep Abdullah...

Farah Zeynep Abdullah ile ilgili bu gerçek şaşırttı! Yaşından bir hayli küçük gösteren Farah Zeynep Abdullah, doğum gününü 1.5 yıldır aşk yaşadığı meslektaşı Ahmet Rıfat Şungar ile kutladı. Sevgilisinden 3 ayrı hediye alan Farah Zeynep Abdullah, sevincini sosyal medyadan paylaştı. Farah Zeynep Abdullah için üç ayrı hediye alan ve her hediyenin üzerine isminin ilk harflerini yazan Ahmet Rıfat Şungar, sevgilisi için yaptığı hazırlıkla beğeni topladı. Farah Zeynep Abdullah'ın bu paylaşımını gören hayranları ünlü yıldızın yaşını merak etti. Peki yıllardır ekranlarda olan ve oldukça küçük gösteren Farah Zeynep Abdullah kaç yaşında? İşte Farah Zeynep Abdullah ve diğer ünlülerin yaşları...