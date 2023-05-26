Giriş Tarihi: 26.05.2023 14:46 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 14:53

Fatih Terim'in kızı Buse Terim bu kez de çiçek detaylı ayakkabılarıyla dalga konusu oldu! "Kombin felaket"

Fatih Terim'in sosyal medya fenomeni kızı Buse Terim, paylaşımlarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Buse Terim, yaptığı ilginç kombinlerle sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda balon detaylı ayakkabılarıyla alay konusu olan fenomen, bu kez de çiçek detaylı ayakkabılarıyla sosyal medyayı salladı. Buse Terim'in çiçek detaylı ayakkabılarını beğenmeyen takipçileri, ünlü ismi adeta topa tuttu. "Ayakkabı rezalet, rüküşlük, kombin felaket" yorumlarında bulundu. İşte Buse Terim'in dalga konusu olan o ayakkabıları...