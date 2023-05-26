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Haberler Galeri Fatih Terim'in kızı Buse Terim bu kez de çiçek detaylı ayakkabılarıyla dalga konusu oldu! "Kombin felaket"
Giriş Tarihi: 26.05.2023 14:46 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 14:53

Fatih Terim'in kızı Buse Terim bu kez de çiçek detaylı ayakkabılarıyla dalga konusu oldu! "Kombin felaket"

Fatih Terim'in sosyal medya fenomeni kızı Buse Terim, paylaşımlarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Buse Terim, yaptığı ilginç kombinlerle sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda balon detaylı ayakkabılarıyla alay konusu olan fenomen, bu kez de çiçek detaylı ayakkabılarıyla sosyal medyayı salladı. Buse Terim'in çiçek detaylı ayakkabılarını beğenmeyen takipçileri, ünlü ismi adeta topa tuttu. "Ayakkabı rezalet, rüküşlük, kombin felaket" yorumlarında bulundu. İşte Buse Terim'in dalga konusu olan o ayakkabıları...

Fatih Terim’in kızı Buse Terim bu kez de çiçek detaylı ayakkabılarıyla dalga konusu oldu! Kombin felaket

Türk teknik direktör Fatih Terim'in fenomen kızı Buse Terim, sosyal medyanın en dikkat çekici isimleri arasında yer alıyor, paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine gelmeyi başarıyor.

Fatih Terim’in kızı Buse Terim bu kez de çiçek detaylı ayakkabılarıyla dalga konusu oldu! Kombin felaket

2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile dünyaevine giren Buse Terim; 2016 yılında ilk kızı Nil'i, 2018'de de ikinci kızı Naz'ı kucağına almanın sevincini yaşamıştı.

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Fatih Terim’in kızı Buse Terim bu kez de çiçek detaylı ayakkabılarıyla dalga konusu oldu! Kombin felaket

Buse Terim Bahçekapılı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yaklaşık 2 milyon takipçili geniş bir kitleye ulaştı.

Fatih Terim’in kızı Buse Terim bu kez de çiçek detaylı ayakkabılarıyla dalga konusu oldu! Kombin felaket

Hesabından yayınladığı pozlarıyla zaman zaman gündeme gelen Bahçekapılı, son olarak ayakkabı tercihiyle gündem oldu.

Fatih Terim’in kızı Buse Terim bu kez de çiçek detaylı ayakkabılarıyla dalga konusu oldu! Kombin felaket

AYAKKABISI HİÇ BEĞENİLMEDİ

Geçtiğimiz sene balon topuklu özel tasarım bir ayakkabı giyen ve hiç beğenilmeyen Buse Terim, bu sefer de büyük çiçek detaylı siyah bir topuklu ayakkabı giydi.

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