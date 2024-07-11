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Haberler Galeri Feci trafik kazası geçirdi! Yeşilçam yıldızı 68 yaşındaki Ahu Tuğba bir kez daha ölümden döndü! 'Gözümü kapadım, Allah'ım kızımı koru dedim'
Giriş Tarihi: 11.07.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 11:53

Feci trafik kazası geçirdi! Yeşilçam yıldızı 68 yaşındaki Ahu Tuğba bir kez daha ölümden döndü! 'Gözümü kapadım, Allah'ım kızımı koru dedim'

Usta oyuncu 68 yaşındaki Ahu Tuğba'dan gelen haber sanat camiasını ve sevenlerini üzdü. Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba'dan kötü haber geldi. Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ahu Tuğba, nisan ayında trafik kazası geçirmiş, Haziran'da ise rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü isim, bir kez daha ölümden döndü. Tuğba, kızı Anjelik Calvin ile birlikte Miami'de ikinci kez trafik kazası geçirdi. İşte merak edilen tüm detaylar...

Feci trafik kazası geçirdi! Yeşilçam yıldızı 68 yaşındaki Ahu Tuğba bir kez daha ölümden döndü! ’Gözümü kapadım, Allah’ım kızımı koru dedim’

Usta oyuncu Ahu Tuğba'dan gelen haber sevenlerini üzdü… 80'li ve 90'lı yıllarda Yeşilçam'da fırtınalar estiren Ahu Tuğba, 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı Doktor Timmy Alejtanij ile evlenmiş ve 1992 yılında kızı Anjelik'i dünyaya getirmişti. Oyuncu Ahu Tuğba, geçtiğimiz nisan ayında trafik kazası geçirmiş, 8 saatlik operasyonun ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Feci trafik kazası geçirdi! Yeşilçam yıldızı 68 yaşındaki Ahu Tuğba bir kez daha ölümden döndü! ’Gözümü kapadım, Allah’ım kızımı koru dedim’

RAHATSIZLANDI

Mayıs ayında taburcu olan ve "Hâlâ şoktayım, elimi kaldıramıyorum. İlaçlar ağır geliyor. Yemek yiyemiyorum. Doktorlar geçer diyor ama moralim sıfır" diyen usta sanatçı, haziran ayında tekrar hastaneye kaldırılmıştı. Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik zor günler geçiren annesi için dua istemişti.

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Feci trafik kazası geçirdi! Yeşilçam yıldızı 68 yaşındaki Ahu Tuğba bir kez daha ölümden döndü! ’Gözümü kapadım, Allah’ım kızımı koru dedim’

Annesinin KOAH hastası olduğunu söyleyen Anjelik Calvin; "Vücudundaki oksijen seviyesi düşmüştü. Ambulans yetişmeseydi her şey daha da kötü olabilirdi. Kalp damarları açıldı. Annem, burnundan rahat nefes alamıyor, burnunda kemik ve nodüller var" demişti.

Feci trafik kazası geçirdi! Yeşilçam yıldızı 68 yaşındaki Ahu Tuğba bir kez daha ölümden döndü! ’Gözümü kapadım, Allah’ım kızımı koru dedim’

BİR KEZ DAHA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Olcay Ünal Sert'in haberine göre; Ahu Tuğba bir kez daha ölümden döndü. Anjelik Calvin annesi Ahu Tuğba ile birlikte Miami'de aracıyla trafikte kırmızı ışıkta beklerken, bir başka sürücünün kural tanımadan hızla çarparak kaçtığı öğrenildi.

Feci trafik kazası geçirdi! Yeşilçam yıldızı 68 yaşındaki Ahu Tuğba bir kez daha ölümden döndü! ’Gözümü kapadım, Allah’ım kızımı koru dedim’

Yaşadıkları kazayı anlatan 68 yaşındaki Ahu Tuğba, arabayı kızının kullandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Biz araçta kırmızı ışıkta beklerken, tanımadığımız başka bir aracın şoförü bize hızla çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle bulunduğumuz araba havalandı tekrar yerine oturdu. Resmen kızımla ölümden döndük. Ben sabah evden çıkarken mutlaka Ayetel Kürsi'yi okurum. Bir de okumasak kazada öleceğiz demek ki!

"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ"

"Miami de Aventura bölgesinde oldu kaza. Anjelik de, ben de çok korktuk. Kırmızı ışıkta beklerken, muhtemelen alkol ya da uyuşturucu almış birisi bize çarparak kaçtı. Önden çeken kamera da arızalıymış, arkadan da ağaçlara denk geliyor, bir türlü çarpan sürücüyü bulamadılar. Hastaneden çıktık, trafikte kırmızı ışıkta beklerken araç bize çarptı. Araç o hızla resmen havaya uçtu. O an gözümü kapadım, 'Allah'ım kızımı koru' dedim. Verilmiş sadakamız varmış, ucuz kurtulduk..."

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