Feci trafik kazası geçirdi! Yeşilçam yıldızı 68 yaşındaki Ahu Tuğba bir kez daha ölümden döndü! ’Gözümü kapadım, Allah’ım kızımı koru dedim’

Yaşadıkları kazayı anlatan 68 yaşındaki Ahu Tuğba, arabayı kızının kullandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Biz araçta kırmızı ışıkta beklerken, tanımadığımız başka bir aracın şoförü bize hızla çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle bulunduğumuz araba havalandı tekrar yerine oturdu. Resmen kızımla ölümden döndük. Ben sabah evden çıkarken mutlaka Ayetel Kürsi'yi okurum. Bir de okumasak kazada öleceğiz demek ki!

"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ"

"Miami de Aventura bölgesinde oldu kaza. Anjelik de, ben de çok korktuk. Kırmızı ışıkta beklerken, muhtemelen alkol ya da uyuşturucu almış birisi bize çarparak kaçtı. Önden çeken kamera da arızalıymış, arkadan da ağaçlara denk geliyor, bir türlü çarpan sürücüyü bulamadılar. Hastaneden çıktık, trafikte kırmızı ışıkta beklerken araç bize çarptı. Araç o hızla resmen havaya uçtu. O an gözümü kapadım, 'Allah'ım kızımı koru' dedim. Verilmiş sadakamız varmış, ucuz kurtulduk..."