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Haberler Galeri Fenerbahçeli Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe’nin annesini görenler şoke oldu! İkiz misiniz?
Giriş Tarihi: 10.05.2021 14:23 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 14:29

Fenerbahçeli 'in eşi ’nin annesini görenler şoke oldu! ?

'ye transfer olan ünlü futbolcu 'in oyuncu eşi sosyal medyanın ilgi odağı olmaya devam ediyor. Amine Gülşe son olarak hesabından annesi ve kızının olduğu bir paylaşımda bulundu. Amine Gülşe'nin 'Anneler günün kutlu olsun kraliçem' notunu düştüğü paylaşıma yorum yağdı. Amine Gülşe'nin paylaşımında annesine olan benzerliği dikkat çekti. Amine Gülşe'nin annesini gören takipçileri ikiz gibi göründüklerini söyledi… İşte Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin annesi ve kızının olduğu paylaşımı...

Fenerbahçeli Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe’nin annesini görenler şoke oldu! İkiz misiniz?

kızı Eda ve annesinin fotoğrafını paylaştı. Amine Gülşe'nin 'Anneler günün kutlu olsun kraliçem' notunu düştüğü paylaşıma yorum yağdı. Annesine olan benzerliği dikkat çekti!

Fenerbahçeli Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe’nin annesini görenler şoke oldu! İkiz misiniz?

Ünlü futbolcu 'in eşi , hesabından annesi ve kızının olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

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Fenerbahçeli Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe’nin annesini görenler şoke oldu! İkiz misiniz?

'nin paylaşımında annesine olan benzerliği dikkat çekti.

Fenerbahçeli Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe’nin annesini görenler şoke oldu! İkiz misiniz?

'nin 'Anneler günün kutlu olsun kraliçem' notunu düştüğü paylaşıma yorum yağdı.

Fenerbahçeli Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe’nin annesini görenler şoke oldu! İkiz misiniz?

'nin annesini gören takipçileri ikiz gibi göründüklerini söyledi…

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