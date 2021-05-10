Fenerbahçeli Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe’nin annesini görenler şoke oldu! İkiz misiniz?

Fenerbahçe'ye transfer olan ünlü futbolcu Mesut Özil'in oyuncu eşi Amine Gülşe sosyal medyanın ilgi odağı olmaya devam ediyor. Amine Gülşe son olarak sosyal medya hesabından annesi ve kızının olduğu bir paylaşımda bulundu. Amine Gülşe'nin 'Anneler günün kutlu olsun kraliçem' notunu düştüğü paylaşıma yorum yağdı. Amine Gülşe'nin paylaşımında annesine olan benzerliği dikkat çekti. Amine Gülşe'nin annesini gören takipçileri ikiz gibi göründüklerini söyledi… İşte Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin annesi ve kızının olduğu paylaşımı...