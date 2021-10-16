Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil yeni yaşını kutluyor! Mesut Özil'e tescilli güzel eşi Amine Gülşe'den romantik sözler!
Giriş Tarihi: 16.10.2021 07:09 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 07:10

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil yeni yaşını kutluyor! Mesut Özil'e tescilli güzel eşi Amine Gülşe'den romantik sözler!

Tescilli güzel Amine Gülşe, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları arasında yer alan Mesut Özil ile 2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini bir bebek ile taçlandıran ve kızları Eda'yı kucaklarına alan çift, paylaştıkları mutluluk pozlarıyla takipçilerini mest ediyor. Son olarak 33 yaşına basan eşi Mesut Özil'in doğum gününü sosyal medya üzerinden kutlayan Amine Gülşe romantik not düştüğü karelerini sevgili oldukları yıllardan seçti. İşte Amine Gülşe'nin eşi Mesut Özil'in yeni yaşına özel romantik kutlaması...

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil yeni yaşını kutluyor! Mesut Özil’e tescilli güzel eşi Amine Gülşe’den romantik sözler!

Tescilli güzel Amine Gülşe, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları arasında yer alan Mesut Özil ile 2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu.

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil yeni yaşını kutluyor! Mesut Özil’e tescilli güzel eşi Amine Gülşe’den romantik sözler!

Evliliklerini bir bebek ile taçlandıran ve kızları Eda'yı kucaklarına alan çift, paylaştıkları mutluluk pozlarıyla takipçilerini mest ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil yeni yaşını kutluyor! Mesut Özil’e tescilli güzel eşi Amine Gülşe’den romantik sözler!

Son olarak 33 yaşına basan eşi Mesut Özil'in doğum gününü sosyal medya üzerinden kutlayan Amine Gülşe romantik not düştüğü karelerini sevgili oldukları yıllardan seçti.

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil yeni yaşını kutluyor! Mesut Özil’e tescilli güzel eşi Amine Gülşe’den romantik sözler!

İşte Amine Gülşe'nin eşi Mesut Özil'in yeni yaşına özel romantik kutlaması...

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil yeni yaşını kutluyor! Mesut Özil’e tescilli güzel eşi Amine Gülşe’den romantik sözler!

Gülşe kutlama paylaşımına "Seneler senle nasıl uçup gidiyor aşkım. İyi ki doğdun, iyi ki hayatıma girdin, iyi ki ailem oldun. Seni çok seviyorum kocacım diğer yarım." notunu düştü.

SON DAKİKA