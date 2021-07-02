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Haberler Galeri Fenerbahçe’nin yıldızı Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin kızları Eda ilgi odağı oldu! Görenler ‘Babasının kopyası’ diyor…
Giriş Tarihi: 02.07.2021 12:49 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 12:57

Fenerbahçe’nin yıldızı Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin kızları Eda ilgi odağı oldu! Görenler ‘Babasının kopyası’ diyor…

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe 2019'da görkemli bir düğünle evlenmişti. Aşkları parmakla gösterilen ve evliliklerini bebek ile taçlandıran Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin kızları Eda, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ünlü futbolcu Mesut Özil ile oyuncu eşi Amine Gülşe'nin sosyal medya paylaşımları ilgi ile takip ediliyor. Ünlü çiftin kızları Eda ile yaptıkları paylaşımlar sosyal medyada yorum ve beğeni yağmura tutuluyor. Mesut Özil'in kızıyla yaptığı son paylaşımda minik Eda babasına çok benzetildi. İşte Mesut Özil'in kızı Eda ile yaptığı paylaşım

Fenerbahçe’nin yıldızı Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin kızları Eda ilgi odağı oldu! Görenler ‘Babasının kopyası’ diyor…

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, 2019 yılında görkemli bir törenle tescilli güzel Amine Gülşe ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu mutlu evlilikten bir de Eda adında kızları oldu.

Fenerbahçe’nin yıldızı Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin kızları Eda ilgi odağı oldu! Görenler ‘Babasının kopyası’ diyor…

Aşkları parmakla gösterilen ve evliliklerini bebek ile taçlandıran Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin kızları Eda, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Fenerbahçe’nin yıldızı Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin kızları Eda ilgi odağı oldu! Görenler ‘Babasının kopyası’ diyor…

Ünlü futbolcu Mesut Özil ile oyuncu eşi Amine Gülşe'nin sosyal medya paylaşımları ilgi ile takip ediliyor.

Fenerbahçe’nin yıldızı Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin kızları Eda ilgi odağı oldu! Görenler ‘Babasının kopyası’ diyor…

Ünlü çiftin kızları Eda ile yaptıkları paylaşımlar sosyal medyada yorum ve beğeni yağmura tutuluyor.

Fenerbahçe’nin yıldızı Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin kızları Eda ilgi odağı oldu! Görenler ‘Babasının kopyası’ diyor…

Mesut Özil'in kızıyla yaptığı son paylaşımda minik Eda babasına çok benzetildi.

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