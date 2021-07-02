Fenerbahçe’nin yıldızı Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin kızları Eda ilgi odağı oldu! Görenler ‘Babasının kopyası’ diyor…

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe 2019'da görkemli bir düğünle evlenmişti. Aşkları parmakla gösterilen ve evliliklerini bebek ile taçlandıran Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin kızları Eda, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ünlü futbolcu Mesut Özil ile oyuncu eşi Amine Gülşe'nin sosyal medya paylaşımları ilgi ile takip ediliyor. Ünlü çiftin kızları Eda ile yaptıkları paylaşımlar sosyal medyada yorum ve beğeni yağmura tutuluyor. Mesut Özil'in kızıyla yaptığı son paylaşımda minik Eda babasına çok benzetildi. İşte Mesut Özil'in kızı Eda ile yaptığı paylaşım…