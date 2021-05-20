Fenerbahçe’nin yıldızı Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe'ye beğeni yağdı! Sosyal medya onları konuştu!

Ünlü futbolcu Mesut Özil ile oyuncu eşi Amine Gülşe'nin sosyal medya paylaşımına yorum yağdı. Eşi Mesut Özil ve kızı Eda ile İstanbul'da yaşamaya başlayan Amine Gülşe uzun süredir dizi ve film sektöründen uzak olsa da magazin gündeminden hiç eksik olmuyor. Sosyal medyada da oldukça ilgi gören oyuncu Amine Gülşe özellikle eşi Mesut Özil ve kızı Eda ile yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni topluyor. Amine Gülşe, eşi Mesut Özil ile yaptığı paylaşıma 'Aşkımla biraz kaliteli zaman' notunu da ekmeyi ihmal etmedi.