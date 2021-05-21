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Haberler Galeri Fenerbahçe’nin yıldızı Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe'ye beğeni yağdı! Sosyal medya onları konuşuyor!
Giriş Tarihi: 20.05.2021 12:16 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 06:31

’nin yıldızı ile eşi 'ye beğeni yağdı! onları konuşuyor!

Ünlü futbolcu ile oyuncu eşi 'nin paylaşımına yorum yağdı. Eşi Mesut Özil ve kızı ile 'da yaşamaya başlayan Amine Gülşe uzun süredir dizi ve film sektöründen uzak olsa da magazin gündeminden hiç eksik olmuyor. Sosyal medyada da oldukça ilgi gören oyuncu Amine Gülşe özellikle eşi Mesut Özil ve kızı Eda ile yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni topluyor. Amine Gülşe, eşi Mesut Özil ile yaptığı paylaşıma 'Aşkımla biraz kaliteli zaman' notunu da ekmeyi ihmal etmedi.

Fenerbahçe’nin yıldızı Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe'ye beğeni yağdı! Sosyal medya onları konuşuyor!

ile eşi 2019'da görkemli bir düğünle evlenmişti. Ünlü futbolcu Mesut Özil ile oyuncu eşi Amine Gülşe'nin paylaşımına yorum yağdı. Amine Gülşe, eşi Mesut Özil ile yaptığı paylaşıma 'Aşkımla biraz kaliteli zaman' notunu da ekmeyi ihmal etmedi.

Fenerbahçe’nin yıldızı Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe'ye beğeni yağdı! Sosyal medya onları konuşuyor!

Eşi ve kızı ile 'da yaşamaya başlayan uzun süredir dizi ve film sektöründen uzak olsa da magazin gündeminden hiç eksik olmuyor.

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Fenerbahçe’nin yıldızı Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe'ye beğeni yağdı! Sosyal medya onları konuşuyor!

Sosyal medyada da oldukça ilgi gören oyuncu özellikle eşi ve kızı ile yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni topluyor.

Fenerbahçe’nin yıldızı Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe'ye beğeni yağdı! Sosyal medya onları konuşuyor!

ile eşi 2019'da görkemli bir düğünle evlenmişti.

Fenerbahçe’nin yıldızı Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe'ye beğeni yağdı! Sosyal medya onları konuşuyor!

, eşi ile yaptığı paylaşıma 'Aşkımla biraz kaliteli zaman' notunu da ekmeyi ihmal etmedi.

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