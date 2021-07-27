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Haberler Galeri Fenomen Duygu Özaslan ile Can Maxim Mutaf'ın düğün tarihi belli oldu! Duygu Özaslan'dan flaş çocuk açıklaması!
Giriş Tarihi: 27.07.2021 10:22 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 10:49

Fenomen Duygu Özaslan ile Can Maxim Mutaf'ın düğün tarihi belli oldu! Duygu Özaslan'dan flaş çocuk açıklaması!

Son dönemde basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la yaşadığı aşkla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, kendi Youtube kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yayınladığı videolar ile adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, bir yılı aşkın süredir birlikte olduğu basketbolcu Can Maxim Mutaf ile düğün tarihini çektiği video ile takipçilerine duyurdu. Özaslan, "İkimiz de yaz düğünü istiyoruz" diyerek merak edilen o soruya yanıt verdi. İşte Duygu Özaslan ile Can Maxim Mutaf'ın merak edilen düğün tarihi...

Fenomen Duygu Özaslan ile Can Maxim Mutaf'ın düğün tarihi belli oldu! Duygu Özaslan'dan flaş çocuk açıklaması!

Duygu Özaslan, basketbolcu Can Maxim Mutaf ile düğün tarihini çektiği video ile duyurdu.

Fenomen Duygu Özaslan ile Can Maxim Mutaf'ın düğün tarihi belli oldu! Duygu Özaslan'dan flaş çocuk açıklaması!

Özaslan, 'Yazın diye düşünüyoruz. İkimiz de yaz düğünü istiyoruz hem de onun sezonu bitmiş oluyor.

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Fenomen Duygu Özaslan ile Can Maxim Mutaf'ın düğün tarihi belli oldu! Duygu Özaslan'dan flaş çocuk açıklaması!

O yüzden izindeyken herhalde haziran-temmuz gibi olur diye düşünüyoruz. Ama hiçbir şey yok şu anda ' dedi.

Fenomen Duygu Özaslan ile Can Maxim Mutaf'ın düğün tarihi belli oldu! Duygu Özaslan'dan flaş çocuk açıklaması!

'GELİNLİK, DÜĞÜN HAYAL EDEN BİRİ OLMADIM'

Fenomen Duygu Özaslan ile Can Maxim Mutaf'ın düğün tarihi belli oldu! Duygu Özaslan'dan flaş çocuk açıklaması!

Düğünün nasıl olacağından bahseden fenomen Duygu Özaslan, 'Nasıl bir düğün olacağına dair hiçbir fikrim yok. Beni az çok tanıyorsunuz. Hayatım boyunca gelinlik, düğün hayal eden biri olmadım.

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