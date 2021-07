Fenomen Duygu Özaslan ile Can Maxim Mutaf'ın düğün tarihi belli oldu! Duygu Özaslan'dan flaş çocuk açıklaması!

Son dönemde basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la yaşadığı aşkla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, kendi Youtube kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yayınladığı videolar ile adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, bir yılı aşkın süredir birlikte olduğu basketbolcu Can Maxim Mutaf ile düğün tarihini çektiği video ile takipçilerine duyurdu. Özaslan, "İkimiz de yaz düğünü istiyoruz" diyerek merak edilen o soruya yanıt verdi. İşte Duygu Özaslan ile Can Maxim Mutaf'ın merak edilen düğün tarihi...