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Haberler Galeri Fenomen gelin adayı Solmaz artık "Çiroz" değil! Öyle bir kilo aldı ki tanınmaz halde! Süper minisiyle gündem oldu...
Giriş Tarihi: 14.05.2022 08:57 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 09:17

Fenomen gelin adayı Solmaz artık "Çiroz" değil! Öyle bir kilo aldı ki tanınmaz halde! Süper minisiyle gündem oldu...

Kalça dansıyla gündem olan Solmaz Çiros, geçtiğimiz günlerde kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten ile nilkah masasına oturan Seda Sayan ile Uğur Aslan'ın sunduğu evlilik programıyla ünlenmişti. Fenomen gelin adayı, programda yaptığı kalça dansıyla adından bahsettirmişti. Sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif olarak kullanan Çiros, yaptığı paylaşımlarla dudak uçuklatıyor. Oldukça kilo alan fenomen ismin eski halinden eser kalmadı. Çiros, son olarak süper mini elbisesiyle akılları aldı. İşte Solmaz Çiros'un inanılmaz değişimi...

Fenomen gelin adayı Solmaz artık Çiroz değil! Öyle bir kilo aldı ki tanınmaz halde! Süper minisiyle gündem oldu...

Solmaz Çiros bir dönem Seda Sayan ile Uğur Aslan'ın sunduğu evlilik programıyla adından bahsettirmişti.

Fenomen gelin adayı Solmaz artık Çiroz değil! Öyle bir kilo aldı ki tanınmaz halde! Süper minisiyle gündem oldu...

Çiros, yaptığı kalça dansıyla ününe ün kattı.

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Fenomen gelin adayı Solmaz artık Çiroz değil! Öyle bir kilo aldı ki tanınmaz halde! Süper minisiyle gündem oldu...

Solmaz Çiros, şimdilerde tanınmaz halde.

Fenomen gelin adayı Solmaz artık Çiroz değil! Öyle bir kilo aldı ki tanınmaz halde! Süper minisiyle gündem oldu...

Çiros öyle bir kilo aldı ki eski halinden adeta eser kalmadı.

Fenomen gelin adayı Solmaz artık Çiroz değil! Öyle bir kilo aldı ki tanınmaz halde! Süper minisiyle gündem oldu...

Solmaz Çiros, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri.

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