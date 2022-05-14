Giriş Tarihi: 14.05.2022 08:57
Güncelleme Tarihi: 14.05.2022
09:17
Fenomen gelin adayı Solmaz artık "Çiroz" değil! Öyle bir kilo aldı ki tanınmaz halde! Süper minisiyle gündem oldu...
Kalça dansıyla gündem olan Solmaz Çiros, geçtiğimiz günlerde kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten ile nilkah masasına oturan Seda Sayan ile Uğur Aslan'ın sunduğu evlilik programıyla ünlenmişti. Fenomen gelin adayı, programda yaptığı kalça dansıyla adından bahsettirmişti. Sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif olarak kullanan Çiros, yaptığı paylaşımlarla dudak uçuklatıyor. Oldukça kilo alan fenomen ismin eski halinden eser kalmadı. Çiros, son olarak süper mini elbisesiyle akılları aldı. İşte Solmaz Çiros'un inanılmaz değişimi...