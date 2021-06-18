Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros Armağan Çağlayan'ın programını terk etti Sorgu masasına gelmedim

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros son dönemde aldığı kilolarla olay olmuştu. Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran Solmaz Çiros değişimi ile herkesi şaşırtmıştı. Kıvrak danslarıyla tanınan ve meşhur olduktan sonra çeşitli yerlerde sahne alan Solmaz Çiros son olarak sosyal medya hesabından Armağan Çağlayan'ın programına katılmak için yola çıktığını duyurdu. Aradan kısa bir süre geçmesi ile yeniden Instagram'dan story atan Solmaz Çiros ünlü sunucu Armağan Çağlayan'a verdi veriştirdi. Solmaz Çiros Armağan Çağlayan'ın programını terk ettiğini anlatırken ""Merhaba demek istedim inanır mısınız çok zoruma gitti kafasını bile kaldırmadı, selam bile vermedi. Kusura bakmasın da o da ben de etten kemiktensiniz. Ben oraya sorgu masasına gelmedim." dedi. İşte Solmaz Çiros'un Armağan Çağlayan'a sitem ettiği o anlar...