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Haberler Galeri Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros Armağan Çağlayan'ın programını terk etti "Sorgu masasına gelmedim"
Giriş Tarihi: 18.06.2021 10:29 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 10:30

Fenomen gelin adayı 'ın programını terk etti "Sorgu masasına gelmedim"

Fenomen gelin adayı son dönemde aldığı kilolarla olay olmuştu. Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran Solmaz Çiros değişimi ile herkesi şaşırtmıştı. Kıvrak danslarıyla tanınan ve meşhur olduktan sonra çeşitli yerlerde sahne alan Solmaz Çiros son olarak sosyal medya hesabından 'ın programına katılmak için yola çıktığını duyurdu. Aradan kısa bir süre geçmesi ile yeniden 'dan story atan Solmaz Çiros ünlü sunucu Armağan Çağlayan'a verdi veriştirdi. Solmaz Çiros Armağan Çağlayan'ın programını terk ettiğini anlatırken ""Merhaba demek istedim inanır mısınız çok zoruma gitti kafasını bile kaldırmadı, selam bile vermedi. Kusura bakmasın da o da ben de etten kemiktensiniz. Ben oraya sorgu masasına gelmedim." dedi. İşte Solmaz Çiros'un Armağan Çağlayan'a sitem ettiği o anlar...

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros Armağan Çağlayan'ın programını terk etti Sorgu masasına gelmedim

Fenomen gelin adayı son dönemde aldığı kilolarla olay olmuştu.

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros Armağan Çağlayan'ın programını terk etti Sorgu masasına gelmedim

Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran değişimi ile herkesi şaşırtmıştı.

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Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros Armağan Çağlayan'ın programını terk etti Sorgu masasına gelmedim

Kıvrak danslarıyla tanınan ve meşhur olduktan sonra çeşitli yerlerde sahne alan son olarak sosyal medya hesabından 'ın programına katılmak için yola çıktığını duyurdu.

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros Armağan Çağlayan'ın programını terk etti Sorgu masasına gelmedim

Aradan kısa bir süre geçmesi ile yeniden 'dan story atan ünlü sunucu 'a verdi veriştirdi.

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros Armağan Çağlayan'ın programını terk etti Sorgu masasına gelmedim

'ın programını terk ettiğini anlatırken ""Merhaba demek istedim inanır mısınız çok zoruma gitti kafasını bile kaldırmadı, selam bile vermedi...

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