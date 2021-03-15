HaberlerGaleriFenomen güzel Duygu Özaslan makyajla öyle bir değişti ki tanımak imkansız! İşte esmer Duygu Özaslan...
Fenomen güzel Duygu Özaslan makyajla öyle bir değişti ki tanımak imkansız! İşte esmer Duygu Özaslan...
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Duygu Özaslan son olarak reklam için duşta çekim yapmış olay yaratmıştı. Fenomen güzel Duygu Özaslan şimdi de değişimi ile sosyal medyayı salladı. Profesyonel makyaj ile değişen Duygu Özaslan'ı tanımak imkansız. Makyaj ve peruk ile değişen Duygu Özaslan'ın esmer haline beğeni ve yorum yağdı.
Giriş Tarihi: 15.03.2021
18:21
Güncelleme Tarihi: 15.03.2021
18:23
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