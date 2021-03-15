Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenomen güzel Duygu Özaslan makyajla öyle bir değişti ki tanımak imkansız! İşte esmer Duygu Özaslan...

Fenomen güzel makyajla öyle bir değişti ki tanımak imkansız! İşte esmer Duygu Özaslan...

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken son olarak reklam için duşta çekim yapmış olay yaratmıştı. Fenomen güzel Duygu Özaslan şimdi de ile sosyal medyayı salladı. Profesyonel ile değişen Duygu Özaslan'ı tanımak imkansız. Makyaj ve peruk ile değişen Duygu Özaslan'ın esmer haline beğeni ve yorum yağdı.

Giriş Tarihi: 15.03.2021 18:21 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 18:23
Fenomen güzel Duygu Özaslan makyajla öyle bir değişti ki tanımak imkansız! İşte esmer Duygu Özaslan...

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken son olarak reklam için duşta çekim yapmış olay yaratmıştı.

Fenomen güzel Duygu Özaslan makyajla öyle bir değişti ki tanımak imkansız! İşte esmer Duygu Özaslan...

Fenomen güzel şimdi de ile sosyal medyayı salladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenomen güzel Duygu Özaslan makyajla öyle bir değişti ki tanımak imkansız! İşte esmer Duygu Özaslan...

'ın bu hallerini unutun...

Fenomen güzel Duygu Özaslan makyajla öyle bir değişti ki tanımak imkansız! İşte esmer Duygu Özaslan...

Profesyonel ile değişen 'ı tanımak imkansız.

Fenomen güzel Duygu Özaslan makyajla öyle bir değişti ki tanımak imkansız! İşte esmer Duygu Özaslan...

ve peruk ile değişen 'ın esmer haline beğeni ve yorum yağdı.

SON DAKİKA