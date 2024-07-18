Giriş Tarihi: 18.07.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
17:53
Fenomen Kadir Ezildi dün Gamze Türkmen ile nişanlandı! Kadir Ezildi’nin nişanından yepyeni aşk dolu kareler yayınlandı!
Renkli kişiliği ve temizlik tutkusu ile kısa sürede adını tüm Türkiye'ye duyuran fenomen sunucu Kadir Ezildi'den müjdeli haber geldi. Ünlü sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, dün aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. Kadir Ezildi sosyal medya hesabından bu mutlu anlarını paylaştı. Bugün ise nişandan yepyeni aşk dolu kareler paylaşıldı. İşte Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen'in nişanından yayınlanan yeni aşk dolu kareler!