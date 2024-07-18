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Haberler Galeri Fenomen Kadir Ezildi dün Gamze Türkmen ile nişanlandı! Kadir Ezildi’nin nişanından yepyeni aşk dolu kareler yayınlandı!
Giriş Tarihi: 18.07.2024 17:53 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 17:53

Fenomen Kadir Ezildi dün Gamze Türkmen ile nişanlandı! Kadir Ezildi’nin nişanından yepyeni aşk dolu kareler yayınlandı!

Renkli kişiliği ve temizlik tutkusu ile kısa sürede adını tüm Türkiye'ye duyuran fenomen sunucu Kadir Ezildi'den müjdeli haber geldi. Ünlü sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, dün aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. Kadir Ezildi sosyal medya hesabından bu mutlu anlarını paylaştı. Bugün ise nişandan yepyeni aşk dolu kareler paylaşıldı. İşte Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen'in nişanından yayınlanan yeni aşk dolu kareler!

Fenomen Kadir Ezildi dün Gamze Türkmen ile nişanlandı! Kadir Ezildi’nin nişanından yepyeni aşk dolu kareler yayınlandı!

Sosyal medyada temizlik takıntısıyla ün kazanan ve sunucu olarak geniş bir hayran kitlesi edinen Kadir Ezildi, sosyal medya paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Fenomen Kadir Ezildi dün Gamze Türkmen ile nişanlandı! Kadir Ezildi’nin nişanından yepyeni aşk dolu kareler yayınlandı!

EVLİLİK TEKLİFİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Sosyal medyada 4 milyon kişinin takip ettiği fenomen sunucu Kadir Ezildi gündüz saatlerinde yayınladığı evlilik teklifi ile gündem olmuştu.

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Fenomen Kadir Ezildi dün Gamze Türkmen ile nişanlandı! Kadir Ezildi’nin nişanından yepyeni aşk dolu kareler yayınlandı!

DÜN NİŞANLANDILAR

Ünlü çift dün aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.

Fenomen Kadir Ezildi dün Gamze Türkmen ile nişanlandı! Kadir Ezildi’nin nişanından yepyeni aşk dolu kareler yayınlandı!

BUGÜN YENİ VE AŞK DOLU KARELER YAYINLANDI

Dün yayınlanan karelere bugün yenileri eklendi.

Fenomen Kadir Ezildi dün Gamze Türkmen ile nişanlandı! Kadir Ezildi’nin nişanından yepyeni aşk dolu kareler yayınlandı!
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