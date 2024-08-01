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Haberler Galeri Fenomenlere ‘reklam’ takibi! Şeyma Subaşı ile Cem Özkök'ün gizli sosyal medya reklamlarına ceza yağdı!
Giriş Tarihi: 01.08.2024 06:43 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 06:45

Fenomenlere ‘reklam’ takibi! Şeyma Subaşı ile Cem Özkök'ün gizli sosyal medya reklamlarına ceza yağdı!

Ticaret Bakanlığı, marka reklamı yaparak yüzbinlerce lirayı bulan kazanç elde eden sosyal medya fenomenlerini radarına aldı. Şeyma Subaşı, birçok markanın reklamını yapıp 'reklam' olduğunu belirtmediği için 550 bin lira ceza yedi. Temizlik videolarıyla tanınan ve bu videolarda kullandığı 'foşur foşur' ifadesiyle tanınan Cem Özkök de kendi markasını tanıttığı bir paylaşımında 'reklam' yazmadığı gerekçesiyle 500 bin lira ceza yediğini duyurup isyan etti.

Batuhan ALTINBAŞ
Fenomenlere ‘reklam’ takibi! Şeyma Subaşı ile Cem Özkök’ün gizli sosyal medya reklamlarına ceza yağdı!

Sabah, internet çağının en büyük kazanç kapılarından biri haline gelen sosyal medya fenomenlerinin sorumluluklarını ve karşı karşıya oldukları yükümlülükleri uzmanlara sordu.

Fenomenlere ‘reklam’ takibi! Şeyma Subaşı ile Cem Özkök’ün gizli sosyal medya reklamlarına ceza yağdı!

"FENOMEN VE İNFLUENCERLARIN KART ÖDEMELERİ TAKİP ALTINDA"

Sosyal Medya Araştırmacısı Ümit Sanlav; fenomen ve influencer'lerin banka kartı, kredi kartı ve sanal kart üzerinden yapılan elektronik ödemelerinin takip altında olduğunu belirterek "Bu alanda kazanımı olan kişilerin tahsilat yönteminin genellikle elektronik ortamlardan üzerinden olması bakanlığın işini kolaylaştırıyor.

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Fenomenlere ‘reklam’ takibi! Şeyma Subaşı ile Cem Özkök’ün gizli sosyal medya reklamlarına ceza yağdı!

Artık bir sektör olarak kabul edilen influencer, tiktoker, youtuber, vlogger, blogger gibi yeni oluşumlar ve kendi web sitesi üzerinden Google Adsense reklamları üzerinden gelir elde edenler de vergi mükellefi olarak kabul edildi. Dijital eğitim platformlarından elde edilen gelirler ise sosyal medya kazanç istisnası kapsamına alındı." dedi.

Fenomenlere ‘reklam’ takibi! Şeyma Subaşı ile Cem Özkök’ün gizli sosyal medya reklamlarına ceza yağdı!

"KAZANÇ 3 MİLYONU AŞTIĞINDA GELİR VERGİSİ VERMEK ZORUNLU"

Denomenlerin kazançlarının 3 milyon lirayı aşması durumunda vergi vermelerinin de zorunlu olduğunu vurgulayan Sanlav, "Fenomenlerin anlaşmaları genelde ücret karşılığı olurken, satış komisyonu, ürün ya da indirim kodu alanlar da var. Bu durum maliyenin sosyal medya fenomeninin kazancına ulaşmasını zorlaştırdığı için sosyal medya fenomeninin mal veya hizmet rayiç bedelini bularak, tanımlı banka hesabına kendisinin yatırması gerektiriyor.

Fenomenlere ‘reklam’ takibi! Şeyma Subaşı ile Cem Özkök’ün gizli sosyal medya reklamlarına ceza yağdı!

Fenomenin kazancı 3 milyonu aştığında beyanname vererek gelir vergisi ödemek zorunda. Tutarın aşılmadığı durumda, kişiler bu gelirlerini beyan etmedikleri gibi, başka gelirleri için beyanname vermeleri durumunda da bu geliri beyannameye dahil etmeyecekler. Bu durumda yıl boyunca banka tarafından uygulanan yüzde 15'lik stopaj kesintisi vergi niteliği taşıyacak. Şu ana kadar yapılan incelemelerde, fenomenlerin neredeyse tamamının bu vergiyi ödemedikleri görüldü. Maliye, fenomenlerden tahakkuk edilemeyen vergiyi, vergi cezasıyla birlikte gecikme faiziyle birlikte tahsil edecek." şeklinde konuştu.

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