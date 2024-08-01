Fenomenlere ‘reklam’ takibi! Şeyma Subaşı ile Cem Özkök’ün gizli sosyal medya reklamlarına ceza yağdı!

Giriş Tarihi: 01.08.2024 06:43
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
06:45
Ticaret Bakanlığı, marka reklamı yaparak yüzbinlerce lirayı bulan kazanç elde eden sosyal medya fenomenlerini radarına aldı. Şeyma Subaşı, birçok markanın reklamını yapıp 'reklam' olduğunu belirtmediği için 550 bin lira ceza yedi. Temizlik videolarıyla tanınan ve bu videolarda kullandığı 'foşur foşur' ifadesiyle tanınan Cem Özkök de kendi markasını tanıttığı bir paylaşımında 'reklam' yazmadığı gerekçesiyle 500 bin lira ceza yediğini duyurup isyan etti.