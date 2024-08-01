Fenomenlere ‘reklam’ takibi! Şeyma Subaşı ile Cem Özkök’ün gizli sosyal medya reklamlarına ceza yağdı!

Fenomenin kazancı 3 milyonu aştığında beyanname vererek gelir vergisi ödemek zorunda. Tutarın aşılmadığı durumda, kişiler bu gelirlerini beyan etmedikleri gibi, başka gelirleri için beyanname vermeleri durumunda da bu geliri beyannameye dahil etmeyecekler. Bu durumda yıl boyunca banka tarafından uygulanan yüzde 15'lik stopaj kesintisi vergi niteliği taşıyacak. Şu ana kadar yapılan incelemelerde, fenomenlerin neredeyse tamamının bu vergiyi ödemedikleri görüldü. Maliye, fenomenlerden tahakkuk edilemeyen vergiyi, vergi cezasıyla birlikte gecikme faiziyle birlikte tahsil edecek." şeklinde konuştu.