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Haberler Galeri Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur'dan karnı burnunda paylaşımlar "Tuğçe Lina anneme benzesin"
Giriş Tarihi: 06.06.2024 16:10 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 16:25

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur'dan karnı burnunda paylaşımlar "Tuğçe Lina anneme benzesin"

Ferdi Tayfur ile Yeşilçam güzeli Necla Nazır'ın kızı olan şarkıcı Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile hayatını birleştirdikten kısa bir süre sonra bebek müjdesi vermişti. Doğumuna 1.5 ay kalan Tuğçe Tayfur'dan karnı burnunda pozlar geldi. Son olarak bir butik işletmeye başlayan Tuğçe Tayfur doğacak kızının annesi Necla Nazır'a benzemesi için ise bol bol filmlerini izliyor. Kızına Tuğçe Lina adını koyacak olan Tuğçe Tayfur "Tuğçe Lina anneme benzesin, Amin deyin" dedi. İşte Tuğçe Tayfur'un karnı burnunda pozları...

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur’dan karnı burnunda paylaşımlar Tuğçe Lina anneme benzesin

İkinci kez anne olmak için gün sayan Tuğçe Tayfur'dan karnı burnunda pozlar geldi... Bir oğlu olan Tuğçe Tayfur şimdi de kız bebek bekliyor!

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur’dan karnı burnunda paylaşımlar Tuğçe Lina anneme benzesin

Ferdi Tayfur ile Yeşilçam güzeli Necla Nazır'ın kızı olan şarkıcı Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile hayatını birleştirdikten kısa bir süre sonra bebek müjdesi vermişti.

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Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur’dan karnı burnunda paylaşımlar Tuğçe Lina anneme benzesin

Doğumuna 1.5 ay kalan Tuğçe Tayfur karnı burnunda pozlarını paylaştı.

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur’dan karnı burnunda paylaşımlar Tuğçe Lina anneme benzesin

Son olarak bir butik işletmeye başlayan Tuğçe Tayfur doğacak kızının annesi Necla Nazır'a benzemesi için ise bol bol filmlerini izliyor.

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur’dan karnı burnunda paylaşımlar Tuğçe Lina anneme benzesin

Kızına Tuğçe Lina adını koyacak olan Tuğçe Tayfur "Tuğçe Lina anneme benzesin, Amin deyin" dedi.

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