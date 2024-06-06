Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur'dan karnı burnunda paylaşımlar "Tuğçe Lina anneme benzesin"

Giriş Tarihi: 06.06.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
16:25
Ferdi Tayfur ile Yeşilçam güzeli Necla Nazır'ın kızı olan şarkıcı Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile hayatını birleştirdikten kısa bir süre sonra bebek müjdesi vermişti. Doğumuna 1.5 ay kalan Tuğçe Tayfur'dan karnı burnunda pozlar geldi. Son olarak bir butik işletmeye başlayan Tuğçe Tayfur doğacak kızının annesi Necla Nazır'a benzemesi için ise bol bol filmlerini izliyor. Kızına Tuğçe Lina adını koyacak olan Tuğçe Tayfur "Tuğçe Lina anneme benzesin, Amin deyin" dedi. İşte Tuğçe Tayfur'un karnı burnunda pozları...