Giriş Tarihi: 15.08.2024 08:01
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
08:04
Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur evlilik yıldönümünü aşk dolu sözlerle kutladı! “Senin eşin olmaktan her zaman gurur duydum”
Tuğçe Tayfur, bir yıl önce Muhammet Aydın ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri devam eden Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın, evlendikten kısa bir süre sonra bebek beklediklerini duyurmuştu. İkinci kez anne olan Tuğçe Tayfur, kızının adını Tuğçe Lina koydu. Tuğçe Tayfur'un 2019 yılında boşandığı Taner Şafak ile evliliğinden Taner Efe adında bir oğlu var. Tuğçe Tayfur, son olarak sosyal medya hesabından evliliğinin 1. Yılını kutladı. Eşine olan aşkını da haykırmayı ihmal etmedi.