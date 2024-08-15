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Haberler Galeri Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur evlilik yıldönümünü aşk dolu sözlerle kutladı! “Senin eşin olmaktan her zaman gurur duydum”
Giriş Tarihi: 15.08.2024 08:01 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 08:04

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur evlilik yıldönümünü aşk dolu sözlerle kutladı! “Senin eşin olmaktan her zaman gurur duydum”

Tuğçe Tayfur, bir yıl önce Muhammet Aydın ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri devam eden Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın, evlendikten kısa bir süre sonra bebek beklediklerini duyurmuştu. İkinci kez anne olan Tuğçe Tayfur, kızının adını Tuğçe Lina koydu. Tuğçe Tayfur'un 2019 yılında boşandığı Taner Şafak ile evliliğinden Taner Efe adında bir oğlu var. Tuğçe Tayfur, son olarak sosyal medya hesabından evliliğinin 1. Yılını kutladı. Eşine olan aşkını da haykırmayı ihmal etmedi.

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur evlilik yıldönümünü aşk dolu sözlerle kutladı! Senin eşin olmaktan her zaman gurur duydum

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz yıl sürpriz bir nikahla Muhammet Aydın ile dünya evine girmişti. Tuğçe Tayfur'dan yeni bir paylaşım geldi. Evlilik yıldönümünü aşk dolu sözlerle kutlayan Tuğçe Tayfur'a tebrik mesajları yağdı…

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur evlilik yıldönümünü aşk dolu sözlerle kutladı! Senin eşin olmaktan her zaman gurur duydum

2019 yılında boşandığı Taner Şafak ile evliliğinden Taner Efe adında bir oğlu bulunan Tayfur, hamile olduğunu açıklamıştı.

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Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur evlilik yıldönümünü aşk dolu sözlerle kutladı! Senin eşin olmaktan her zaman gurur duydum

İkinci bebeğini geçtiğimiz günlerde kucağına alan Tuğçe Tayfur, ilk pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur evlilik yıldönümünü aşk dolu sözlerle kutladı! Senin eşin olmaktan her zaman gurur duydum

Kızlarına Tuğçe Lina adını veren çift aile pozlarıyla beğeni toplamıştı.

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur evlilik yıldönümünü aşk dolu sözlerle kutladı! Senin eşin olmaktan her zaman gurur duydum

Tuğçe Tayfur minik kızının yüzünü emoji ile kapatmayı ihmal etmemişti.

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