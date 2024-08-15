Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur evlilik yıldönümünü aşk dolu sözlerle kutladı! “Senin eşin olmaktan her zaman gurur duydum”

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz yıl sürpriz bir nikahla Muhammet Aydın ile dünya evine girmişti. Tuğçe Tayfur'dan yeni bir paylaşım geldi. Evlilik yıldönümünü aşk dolu sözlerle kutlayan Tuğçe Tayfur'a tebrik mesajları yağdı…