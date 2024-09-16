Giriş Tarihi: 16.09.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024
14:25
Ferdi Tayfur’dan manidar paylaşım! Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur arasında soyadı krizi yaşanmıştı!
78 yaşındaki Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur arasında soyadı krizi büyüyor… Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Tuğçe Tayfur Aydın'ın babası Ferdi Tayfur soyadını ticari ilişkilerde kullanmasını yasaklamıştı. Tuğçe Tayfur'un annesi usta oyuncu Necla Nazır da tartışmaya katılmıştı. Son olarak Ferdi Tayfur'dan manidar bir paylaşım geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…