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Haberler Galeri Ferdi Tayfur’dan manidar paylaşım! Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur arasında soyadı krizi yaşanmıştı!
Giriş Tarihi: 16.09.2024 14:25 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 14:25

Ferdi Tayfur’dan manidar paylaşım! Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur arasında soyadı krizi yaşanmıştı!

78 yaşındaki Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur arasında soyadı krizi büyüyor… Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Tuğçe Tayfur Aydın'ın babası Ferdi Tayfur soyadını ticari ilişkilerde kullanmasını yasaklamıştı. Tuğçe Tayfur'un annesi usta oyuncu Necla Nazır da tartışmaya katılmıştı. Son olarak Ferdi Tayfur'dan manidar bir paylaşım geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Ferdi Tayfur’dan manidar paylaşım! Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur arasında soyadı krizi yaşanmıştı!

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un son paylaşımı kafaları karıştırdı. Aile içi kriz devam mı ediyor?

Ferdi Tayfur’dan manidar paylaşım! Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur arasında soyadı krizi yaşanmıştı!

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, markası için kullandığı 'Tayfur' soyadı için babasının kendisinden 50 milyon TL istediğini söyledi.

"Dosyanın içeriğini gördüğümde utandım. Tuğçe Tayfur Store bir marka. Tanımadığımız birinin soyadını gasp etmiyorum. Bu, öz babamın soyadı. Ve sen bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun? 50 milyon olmazsa da yüzde 58 hisse mi istiyorsun? Tuğçe Tayfur benim, sen değilsin. Ben, Feydi Tayfur Store açmadım. Kendi adıma açtım ve istediğin gibi oldu. 'Sahneyi bırak, zaten çizim yapıyorsun' dedin. Kocam da arkamda durdu. Ama şimdi ne yapıyorsun? Kendine gel. Halkın sanatçısı değil misin? İstediğin talep geri çevrildi. Çünkü, saçma."

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Ferdi Tayfur’dan manidar paylaşım! Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur arasında soyadı krizi yaşanmıştı!

Baba-kızın tartışmasına dahil olan anne Necla Nazır, sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'a: "Sen böyle bir insan mıydın, seni ne duruma düşürdüler. Ben kızımın arkasındayım" demişti.

Ferdi Tayfur’dan manidar paylaşım! Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur arasında soyadı krizi yaşanmıştı!

İŞTE NECLA NAZIR'IN AÇIKLAMALARININ SATIR BAŞLARI:

-Her şeyden önce ailevi meselelerimizle ilgili karşınızda olmaktan inanın çok mahcubum. Hepinizden özür diliyorum. Dünyada bu kadar kargaşa varken, küçük bebekler, anneler, babalar öldürülürken kendi özel yaşantımızla toplumu meşgul ettiğimizden dolayı hepinizden gerçekten çok özür diliyorum.

Ferdi Tayfur’dan manidar paylaşım! Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur arasında soyadı krizi yaşanmıştı!

-Beni merak etmişsiniz 'Necla hanımın bu olanlardan haberi yok mu?' diye. Tabi ki haberim var. Yıllarca sustum, kendi kabuğuma çekildim. Evladımı da böyle yetiştirdim. Her şeyden önce ben bir kadın ve bir anneyim.

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