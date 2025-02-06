Giriş Tarihi: 06.02.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
09:42
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur mirastan men edildi! Necla Nazır hastanelik oldu! "Yazıklar olsun hepinize"
Arabeskin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğan Ferdi Tayfur'un merak edilen vasiyeti açıklandı. Vasiyeti kabul etmediğini söyleyen Tuğçe Tayfur ise sosyal medyadan ateş püskürdü. "Bu işin peşini de bırakmayacağım" diyen Tuğçe Tayfur "Yazıklar olsun hepinize" sözleriyle küplere bindi. Tüm bunlar yaşanırken Ferdi Tayfur'un 33 yıllık hayat arkadaşı Necla Nazır da hastanelik oldu. İşte tüm gelişmeler...