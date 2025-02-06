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Haberler Galeri Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur mirastan men edildi! Necla Nazır hastanelik oldu! "Yazıklar olsun hepinize"
Giriş Tarihi: 06.02.2025 09:01 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 09:42

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur mirastan men edildi! Necla Nazır hastanelik oldu! "Yazıklar olsun hepinize"

Arabeskin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğan Ferdi Tayfur'un merak edilen vasiyeti açıklandı. Vasiyeti kabul etmediğini söyleyen Tuğçe Tayfur ise sosyal medyadan ateş püskürdü. "Bu işin peşini de bırakmayacağım" diyen Tuğçe Tayfur "Yazıklar olsun hepinize" sözleriyle küplere bindi. Tüm bunlar yaşanırken Ferdi Tayfur'un 33 yıllık hayat arkadaşı Necla Nazır da hastanelik oldu. İşte tüm gelişmeler...

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur mirastan men edildi! Necla Nazır hastanelik oldu! Yazıklar olsun hepinize

"Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", "Ben de Özledim", "Çeşme" gibi dillere plesenk olan şarkılarıyla kulaklarımızın pasını silen sevilen sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde hayata veda etti. Tayfur, 4 Ocak'ta binlerce seveniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Ferdi Tayfur'un cenazesinde yaşanan tartışma nedeniyle eski hayat arkadaşı Necla Nazır, kızı Tuğçe Tayfur ve damadı bir süre gündemden düşmemişti.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur mirastan men edildi! Necla Nazır hastanelik oldu! Yazıklar olsun hepinize

MEZARI BAŞINDA KÜFÜRLER UÇUŞMUŞTU!

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'un tabutu başında kavga çıktı. Kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni Şirin Gözalıcı birbirine girmişti.

Sanatçının bir süredir arasının bozuk olduğu kızı Tuğçe Tayfur, AKM'de yapılan anma törenine hamilelik nedeniyle katılmadı ancak camiye gelmişti.

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Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur mirastan men edildi! Necla Nazır hastanelik oldu! Yazıklar olsun hepinize

"O BURAYA GELMEYECEK'

Ferdi Tayfur'un son anlarına kadar yanında olan yeğeni Şirin Gözalıcı ise Tuğçe Tayfur'un cenazeye katılmasına tepki gösterdi. "O buraya gelmeyecek" diye bağıran Gözalıcı'ya Tayfur küfür ederek karşılık verdi. Tuğçe Tayfur'u annesi Necla Nazır sakinleştirmeye çalışmıştı.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur mirastan men edildi! Necla Nazır hastanelik oldu! Yazıklar olsun hepinize

VASİYETİ AÇIKLANDI

Efsane sanatçının yeğeni ve aynı zamanda basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un vasiyetini duyurdu.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur mirastan men edildi! Necla Nazır hastanelik oldu! Yazıklar olsun hepinize

"Ailemizin çınarı canımız babamız hazırlamış olduğu vasiyeti bugün açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ine, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermişti. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun."

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