Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur müziği bırakmıştı... Tuğçe Tayfur Günaydın’a konuştu: Bir sabah ezan okurken bu kararı aldım...

Neden peki?

Bu camia bana uygun değil. Hani derler ya benim fıtratıma uymuyor diye. Aynen öyle, camianın ortamı, sahne hayatı benim fıtratıma uygun değil. Mutsuzdum, şarkı söylemeyi çok seviyorum ama içinde bulunduğum sanat camiası maneviyatıma çok aykırı. Mutlu değildim bu camiada. Annemle de uzun süre istişare ettim. Babam da sahneleri bıraktığım için mutlu oldu. O da sahne hayatında olmamı istemiyordu. Annem de öyle.

