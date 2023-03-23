Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur tesettüre mi girdi? Tuğçe Tayfur’dan tesettür açıklaması!

Giriş Tarihi: 23.03.2023 13:15 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 13:25

Arabeskin efsane sesi Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti. Geçtiğimiz haftalarda "Maneviyatım ağır basıyor" diyen Tuğçe Tayfur sosyal medya fotoğraflarını da silerek takipçilerine müziği bıraktığını duyurmuştu. Yeşilçam yıldızı olan annesi Necla Nazır gibi maneviyata yönelen Tuğçe Tayfur'dan yeni paylaşım gelmişti. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un tesettüre girdiği görüldü. Fotoğrafları kısa sürede gündeme bomba gibi düşen Tayfur, tesettüre girdiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, "İslam dinine göre tesettür ve örtünmek bu değil. Ben kendi nefsimle mücadele ediyorum yoksa herkes gibi ben de farkındayım örtünmenin bu olmadığının" ifadelerini kullandı.