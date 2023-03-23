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Haberler Galeri Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur tesettüre mi girdi? Tuğçe Tayfur'dan tesettür açıklaması!
Giriş Tarihi: 23.03.2023 13:15 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 13:25

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur tesettüre mi girdi? Tuğçe Tayfur'dan tesettür açıklaması!

Arabeskin efsane sesi Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti. Geçtiğimiz haftalarda "Maneviyatım ağır basıyor" diyen Tuğçe Tayfur sosyal medya fotoğraflarını da silerek takipçilerine müziği bıraktığını duyurmuştu. Yeşilçam yıldızı olan annesi Necla Nazır gibi maneviyata yönelen Tuğçe Tayfur'dan yeni paylaşım gelmişti. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un tesettüre girdiği görüldü. Fotoğrafları kısa sürede gündeme bomba gibi düşen Tayfur, tesettüre girdiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, "İslam dinine göre tesettür ve örtünmek bu değil. Ben kendi nefsimle mücadele ediyorum yoksa herkes gibi ben de farkındayım örtünmenin bu olmadığının" ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur tesettüre mi girdi? Tuğçe Tayfur’dan tesettür açıklaması!

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından tesettürlü pozlarını paylaştı. Fotoğrafları kısa sürede gündeme bomba gibi düşen Tayfur, tesettüre girdiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, "İslam dinine göre tesettür ve örtünmek bu değil.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur tesettüre mi girdi? Tuğçe Tayfur’dan tesettür açıklaması!

Ben kendi nefsimle mücadele ediyorum yoksa herkes gibi ben de farkındayım örtünmenin bu olmadığının" ifadelerini kullandı. Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın 35 yaşındaki kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maneviyata yöneldiğini ve sahneleri bıraktığını duyurdu.

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Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur tesettüre mi girdi? Tuğçe Tayfur’dan tesettür açıklaması!

Bu kararıyla dikkat çeken Tayfur'un başını kapatarak verdiği pozların ardından tesettüre girdiği ileri sürüldü. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Tayfur, sessizliğini bozdu.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur tesettüre mi girdi? Tuğçe Tayfur’dan tesettür açıklaması!

"TESETTÜRE GİRMEDİM"
Paylaşımına gelen eleştirilere cevap veren ve tesettüre girmediğini söyleyen Tuğçe Tayfur, "İnsanları yanlış yönlendirmeyin. Ben tesettüre girdiğimi açıklamadım. Ağzımdan hiç öyle bir laf çıkmadı ki. Sadece kendi Instagram sayfamda her Instagram'ı olan gibi günlük fotoğraflarımı paylaşıyorum.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur tesettüre mi girdi? Tuğçe Tayfur’dan tesettür açıklaması!

İslam dinine inananlar için tesettür bu değil. Örtünmek bu değil. Ama dinimiz hoşgörü dini. Ben kendi nefsimle mücadele ediyorum yoksa herkes gibi ben de farkındayım örtünmenin bu olmadığının. Allah en doğru şekilde yapmayı nasip etsin" dedi.

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