Giriş Tarihi: 03.01.2025 06:23
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
08:36
Ferdi Tayfur’un ölümü sanat camiasını yasa boğdu: "Bir efsane daha göçtü..."
Türk arabesk müziğinin efsanevi ismi Ferdi Tayfur'un vefatı, sanat camiasını ve milyonlarca hayranını derinden sarstı. Müziğiyle olduğu kadar şiirsel sözleriyle de bir döneme damga vuran Tayfur'un kaybı, sosyal medyada adeta bir taziye seline dönüştü. Pek çok ünlü isim, duygularını paylaşarak Tayfur'un Türk müziğine kattığı değerleri ve bıraktığı unutulmaz mirası dile getirdi. Ünlü isimler Ferdi Tayfur'a nasıl veda etti? İşte detaylar...