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Haberler Galeri Ferdi Tayfur’un ölümü sanat camiasını yasa boğdu: "Bir efsane daha göçtü..."
Giriş Tarihi: 03.01.2025 06:23 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 08:36

Ferdi Tayfur’un ölümü sanat camiasını yasa boğdu: "Bir efsane daha göçtü..."

Türk arabesk müziğinin efsanevi ismi Ferdi Tayfur'un vefatı, sanat camiasını ve milyonlarca hayranını derinden sarstı. Müziğiyle olduğu kadar şiirsel sözleriyle de bir döneme damga vuran Tayfur'un kaybı, sosyal medyada adeta bir taziye seline dönüştü. Pek çok ünlü isim, duygularını paylaşarak Tayfur'un Türk müziğine kattığı değerleri ve bıraktığı unutulmaz mirası dile getirdi. Ünlü isimler Ferdi Tayfur'a nasıl veda etti? İşte detaylar...

Ferdi Tayfur’un ölümü sanat camiasını yasa boğdu: Bir efsane daha göçtü...

Sanat dünyasından gelen taziye mesajları, usta sanatçının hayranlarına teselli olurken, Tayfur'un zamansız vedasıyla müzik dünyasında doldurulması güç bir boşluk oluştuğu vurgulandı. Bu paylaşımlar, Türk müziğine adını altın harflerle yazdıran sanatçının, kalplerde yaşamaya devam edeceğini bir kez daha gösterdi. Peki sanat dünyası Ferdi Tayfur'a nasıl veda etti? İşte detaylar...

Ferdi Tayfur’un ölümü sanat camiasını yasa boğdu: Bir efsane daha göçtü...

HÜLYA KOÇYİĞİT

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Ferdi Tayfur’un ölümü sanat camiasını yasa boğdu: Bir efsane daha göçtü...

PERİHAN SAVAŞ

Ferdi Tayfur’un ölümü sanat camiasını yasa boğdu: Bir efsane daha göçtü...

ŞAFAK SEZER

Ferdi Tayfur’un ölümü sanat camiasını yasa boğdu: Bir efsane daha göçtü...

BURAK ÖZÇİVİT

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