Ferhunde Hanım ve Kızları dizisinin yıldızları Tamer Karadağlı ile İpek Çeken takipçilerini 25 yıl önceye götürdü! İpek Çeken’in son hali şaşırttı!

"Aradan 25 yıl geçmiş. Ama seyrederken dün gibi geliyor bana. Canım İpek Çeken'le o kadar güzel sahneler çektik ki insanlar bizi gerçekten evli zannediyordu. Hülya Gülşen'i de unutmamak gerek. Ferhunde Hanımlar benim ilk göz ağrım. Gönlümde hep farklı bir yerde olacak. Kim bilir, belki başka bir projede yine bir araya geliriz."