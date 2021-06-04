Ferhunde Hanım ve Kızları dizisinin yıldızları Tamer Karadağlı ile İpek Çeken takipçilerini 25 yıl önceye götürdü! İpek Çeken’in son hali şaşırttı!

Bir döneme damga vuran Ferhunde Hanım ve Kızları, oyuncuları ile yeniden gündemde yer alıyor. Birçok önemli ismin, oyuncu kadrosu içerisinde yer aldığı Ferhunde Hanım ve Kızları, eğlenceli sahneleri ile evleri şenlendiriyordu. Ferhunde Hanım ve Kızları dizisiyle ekranların unutulmaz karakterlerine hayat veren oyuncular Tamer Karadağlı ve İpek Çeken, takipçilerini 25 yıl önceye götürdü. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen İpek Çeken, eski rol arkadaşı Tamer Karadağlı'nın yaptığı paylaşıma kayıtsız kalmayarak duygusal bir yorum yazdı. İpek Çeken'in son hali ise dikkatlerden kaçmadı. Beyaz saçlarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncunun takipçileri 'Güzelliğinizden hiçbir şey kaybetmemişsiniz' yorumları yaptı.