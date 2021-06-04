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Haberler Galeri Ferhunde Hanım ve Kızları dizisinin yıldızları Tamer Karadağlı ile İpek Çeken takipçilerini 25 yıl önceye götürdü! İpek Çeken’in son hali şaşırttı!
Giriş Tarihi: 04.06.2021 11:14 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 11:20

dizisinin yıldızları ile takipçilerini 25 yıl önceye götürdü! İpek Çeken’in şaşırttı!

Bir döneme damga vuran , oyuncuları ile yeniden gündemde yer alıyor. Birçok önemli ismin, oyuncu kadrosu içerisinde yer aldığı Ferhunde Hanım ve Kızları, eğlenceli sahneleri ile evleri şenlendiriyordu. Ferhunde Hanım ve Kızları dizisiyle ekranların unutulmaz karakterlerine hayat veren oyuncular ve , takipçilerini 25 yıl önceye götürdü. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen İpek Çeken, eski rol arkadaşı Tamer Karadağlı'nın yaptığı paylaşıma kayıtsız kalmayarak duygusal bir yorum yazdı. İpek Çeken'in ise dikkatlerden kaçmadı. Beyaz saçlarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncunun takipçileri 'Güzelliğinizden hiçbir şey kaybetmemişsiniz' yorumları yaptı.

Ferhunde Hanım ve Kızları dizisinin yıldızları Tamer Karadağlı ile İpek Çeken takipçilerini 25 yıl önceye götürdü! İpek Çeken’in son hali şaşırttı!

Ferhunde Hanımlar' dizisiyle ekranla tanışan takipçilerini eski günlere götürdü. Karadağlı paylaşımında "Ferhunde Hanımlar benim ilk göz ağrım" dedi.

Ferhunde Hanım ve Kızları dizisinin yıldızları Tamer Karadağlı ile İpek Çeken takipçilerini 25 yıl önceye götürdü! İpek Çeken’in son hali şaşırttı!

Oyuncu eski günlerden bir fotoğrafını paylaştı. İlk kez 'Ferhunde Hanımlar' dizisiyle kamera karşısına geçen Karadağlı, eski günlere olan özlemini dile getirdi.

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Ferhunde Hanım ve Kızları dizisinin yıldızları Tamer Karadağlı ile İpek Çeken takipçilerini 25 yıl önceye götürdü! İpek Çeken’in son hali şaşırttı!

Dizide eşini canlandıran ile bir sahnesini hesabından paylaşan Karadağlı altına şu notu düştü:

Ferhunde Hanım ve Kızları dizisinin yıldızları Tamer Karadağlı ile İpek Çeken takipçilerini 25 yıl önceye götürdü! İpek Çeken’in son hali şaşırttı!

"Aradan 25 yıl geçmiş. Ama seyrederken dün gibi geliyor bana. Canım 'le o kadar güzel sahneler çektik ki insanlar bizi gerçekten evli zannediyordu. Hülya Gülşen'i de unutmamak gerek. Ferhunde Hanımlar benim ilk göz ağrım. Gönlümde hep farklı bir yerde olacak. Kim bilir, belki başka bir projede yine bir araya geliriz."

Ferhunde Hanım ve Kızları dizisinin yıldızları Tamer Karadağlı ile İpek Çeken takipçilerini 25 yıl önceye götürdü! İpek Çeken’in son hali şaşırttı!

'nın paylaşımına kayıt kalmayan 'de ünlü oyuncunun paylaşımı üzerine duygu yüklü bir yorum yazdı.

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