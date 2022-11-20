Fiko 3 yaşında! Hazal Kaya ile Ali Atay’ın boncuk gözlü oğlu Fikret Ali’nin doğum günü pozlarına sevimli halleri damga vurdu!

Giriş Tarihi: 20.11.2022 07:10 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 07:32

Güzel oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin mutlu evliliklerinden oğulları Fikret Ali dünyaya gelmişti. Geçtiğimiz aylarda ikinci bebek müjdesi ile hayranlarını sevindiren Hazal Kaya ile Ali Atay çifti kızlarına kavuşmak için gün sayıyor. Abi olacak olan minik Fikret Ali ise 3 yaşına bastı. Oğulları Fikret Ali'nin doğum gününe özel parti düzenleyen Hazal Kaya ile Ali Atay çifti mutlu günlerinden karelerini paylaşmayı ihmal etmedi. Sosyal medya hesabından aile pozlarını paylaşan Hazal Kaya "İyi ki doğdun kalbim" dedi. Hazal Kaya ile Ali Atay'ın kutlama pozlarına 3 yaşına basan boncuk gözlü Fikret Ali'nin sevimliliği damga vurdu. İşte babası Ali Atay'nın adeta kopyası olan Fiko'nun doğum günü pozları...