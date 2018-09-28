Filmlerdeki bu hatalara çok şaşıracaksınız!

Başrollerinde Şener Şen ve İlyas Salman'ın rol aldığı Türk sinemasının efsaneleri arasında gösterilen 'Çiçek Abbas' filmindeki hata yıllar sonra fark edildi. Çiçek Abbas filminde, nikahı basmaya gidildiği esnada sahneye dikkatli bakıldığında dikkatten kaçmayan bir hata var. Minibüsü kullanan kişinin İlyas Salman olmadığı ortaya çıktı. Mahallelinin yardımıyla çalıştırdığı minibüsle sevdiği kızı nikah masasından almaya giden Çiçek Abbas minibüsü sürüyor gibi gözüküyor. Mahallelinin yardımıyla çalıştırdığı minibüsle sevdiği kızı nikah masasından almaya giden Çiçek Abbas minibüsü sürüyor gibi gözüküyor. Minibüs gitmeye başlayınca minibüse binen Ayşen Gruda ve sevdiği kişi de yolculuk sahnesinde minibüs içerisinde görünmüyor.