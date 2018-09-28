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Filmlerdeki bu hatalara çok şaşıracaksınız!

Giriş Tarihi: 28.09.2018 16:53 Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 17:18
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Filmlerdeki bu hatalara çok şaşıracaksınız!
Filmlerdeki bu hatalara çok şaşıracaksınız!

Başrollerinde Şener Şen ve 'ın rol aldığı Türk sinemasının efsaneleri arasında gösterilen 'Çiçek Abbas' filmindeki hata yıllar sonra fark edildi.

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Filmlerdeki bu hatalara çok şaşıracaksınız!
Filmlerdeki bu hatalara çok şaşıracaksınız!

Çiçek Abbas filminde, nikahı basmaya gidildiği esnada sahneye dikkatli bakıldığında dikkatten kaçmayan bir hata var.

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Filmlerdeki bu hatalara çok şaşıracaksınız!
Filmlerdeki bu hatalara çok şaşıracaksınız!

Minibüsü kullanan kişinin olmadığı ortaya çıktı.

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Filmlerdeki bu hatalara çok şaşıracaksınız!
Filmlerdeki bu hatalara çok şaşıracaksınız!

Mahallelinin yardımıyla çalıştırdığı minibüsle sevdiği kızı nikah masasından almaya giden Çiçek Abbas minibüsü sürüyor gibi gözüküyor.

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Filmlerdeki bu hatalara çok şaşıracaksınız!
Filmlerdeki bu hatalara çok şaşıracaksınız!

Mahallelinin yardımıyla çalıştırdığı minibüsle sevdiği kızı nikah masasından almaya giden Çiçek Abbas minibüsü sürüyor gibi gözüküyor.

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Filmlerdeki bu hatalara çok şaşıracaksınız!
Filmlerdeki bu hatalara çok şaşıracaksınız!
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Filmlerdeki bu hatalara çok şaşıracaksınız!
Filmlerdeki bu hatalara çok şaşıracaksınız!

Minibüs gitmeye başlayınca minibüse binen Ayşen Gruda ve sevdiği kişi de yolculuk sahnesinde minibüs içerisinde görünmüyor.

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