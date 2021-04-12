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Haberler Galeri Filtreyi abartan Songül Karlı şovmen Mehmet Ali Erbil'i dillere düşürdü! Mehmet Ali Erbil "Kuşum Aydın oldum"
Giriş Tarihi: 12.04.2021 16:03 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 16:07

Filtreyi abartan şovmen 'i dillere düşürdü! Mehmet Ali Erbil "Kuşum Aydın oldum"

Geçtiğimiz günlerde 'Tam yürüyemiyorum ben de 'dan yürümeye başladım' sözleriyle gündeme bomba gibi düşen ziyaretine gelen ile yaptığı paylaşımla dillere düştü. Yakın arkadaşı şarkıcı Songül Karlı, Mehmet Ali Erbil'i evinde ziyaret etti. Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla adından söz ettiren Songül Karlı ünlü şovmen ile paylaşımda bulundu. Instagram filtresi ile yaptığı paylaşımı Mehmet Ali Erbil'e de uygulayan Songül Karlı iyine adından söz ettirdi. Mehmet Ali Erbil'in "Kuşum Aydın oldum" sözleri güldürdü. İşte Songül Karlı'nın kurbanı olan ...

Filtreyi abartan Songül Karlı şovmen Mehmet Ali Erbil'i dillere düşürdü! Mehmet Ali Erbil Kuşum Aydın oldum

Geçtiğimiz günlerde 'Tam yürüyemiyorum ben de 'dan yürümeye başladım' sözleriyle gündeme bomba gibi düşen ziyaretine gelen ile yaptığı paylaşımla dillere düştü.

Filtreyi abartan Songül Karlı şovmen Mehmet Ali Erbil'i dillere düşürdü! Mehmet Ali Erbil Kuşum Aydın oldum

Yakın arkadaşı şarkıcı , 'i evinde ziyaret etti.

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Filtreyi abartan Songül Karlı şovmen Mehmet Ali Erbil'i dillere düşürdü! Mehmet Ali Erbil Kuşum Aydın oldum

Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla adından söz ettiren ünlü şovmen ile paylaşımda bulundu.

Filtreyi abartan Songül Karlı şovmen Mehmet Ali Erbil'i dillere düşürdü! Mehmet Ali Erbil Kuşum Aydın oldum

filtresi ile yaptığı paylaşımı 'e de uygulayan yine adından söz ettirdi.

Filtreyi abartan Songül Karlı şovmen Mehmet Ali Erbil'i dillere düşürdü! Mehmet Ali Erbil Kuşum Aydın oldum

'in "Kuşum Aydın oldum" sözleri güldürdü.

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