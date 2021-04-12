Filtreyi abartan Songül Karlı şovmen Mehmet Ali Erbil'i dillere düşürdü! Mehmet Ali Erbil Kuşum Aydın oldum

Geçtiğimiz günlerde 'Tam yürüyemiyorum ben de Instagram'dan yürümeye başladım' sözleriyle gündeme bomba gibi düşen Mehmet Ali Erbil ziyaretine gelen Songül Karlı ile yaptığı paylaşımla dillere düştü. Yakın arkadaşı şarkıcı Songül Karlı, Mehmet Ali Erbil'i evinde ziyaret etti. Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla adından söz ettiren Songül Karlı ünlü şovmen ile paylaşımda bulundu. Instagram filtresi ile yaptığı paylaşımı Mehmet Ali Erbil'e de uygulayan Songül Karlı iyine adından söz ettirdi. Mehmet Ali Erbil'in "Kuşum Aydın oldum" sözleri güldürdü. İşte Songül Karlı'nın filtre kurbanı olan Mehmet Ali Erbil'in filtreli halleri...