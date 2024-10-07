Giriş Tarihi: 07.10.2024 07:37
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024
07:41
‘Fındık Kurdu’ Berna değişimiyle konuşuluyor! 'Bir Şarkısın Sen'in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu’nu görenler “Bu güzelliği şaka mı?” diyor
Ekranların unutulmaz yarışması 'Bir Şarkısın Sen'in minik yıldızı şimdi güzeller güzeli bir genç kız oldu. 'Fındık kurdu' lakaplı Berna Karagözoğlu, sosyal medyada gündem oldu. O artık bambaşka birine dönüştü. Sunuculuğunu Erol Evgin ile Pınar Altuğ'un gerçekleştirdiği, 'Bir Şarkısın Sen' programı ile kendini sevdiren Berna Karagözoğlu, şimdilerde şarkıcılığa devam ediyor. Uzun bir aradan sonra yine gündeme gelen genç şarkıcı güzelliğiyle görenlerin adeta büyüledi.