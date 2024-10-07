‘Fındık Kurdu’ Berna değişimiyle konuşuluyor! 'Bir Şarkısın Sen'in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu’nu görenler “Bu güzelliği şaka mı?” diyor

Atv ekranlarında bir dönem beğenilerek izlenen şarkı yarışması "Bir Şarkısın Sen"in yarışmacıları gündem olmaya devam ediyor. Berna Karagözoğlu, uzun yıllar sonra tekrar gündem oldu. "Fındık Kurdu Berna" lakabıyla bilenen ve çok seviyen o sevimli kız şimdi büyüdü. Berna Karagözoğlu, güzel bir genç hanım oldu. İşte merak edenler için son hali…