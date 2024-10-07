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Haberler Galeri ‘Fındık Kurdu’ Berna değişimiyle konuşuluyor! 'Bir Şarkısın Sen'in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu’nu görenler “Bu güzelliği şaka mı?” diyor
Giriş Tarihi: 07.10.2024 07:37 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 07:41

‘Fındık Kurdu’ Berna değişimiyle konuşuluyor! 'Bir Şarkısın Sen'in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu’nu görenler “Bu güzelliği şaka mı?” diyor

Ekranların unutulmaz yarışması 'Bir Şarkısın Sen'in minik yıldızı şimdi güzeller güzeli bir genç kız oldu. 'Fındık kurdu' lakaplı Berna Karagözoğlu, sosyal medyada gündem oldu. O artık bambaşka birine dönüştü. Sunuculuğunu Erol Evgin ile Pınar Altuğ'un gerçekleştirdiği, 'Bir Şarkısın Sen' programı ile kendini sevdiren Berna Karagözoğlu, şimdilerde şarkıcılığa devam ediyor. Uzun bir aradan sonra yine gündeme gelen genç şarkıcı güzelliğiyle görenlerin adeta büyüledi.

‘Fındık Kurdu’ Berna değişimiyle konuşuluyor! ’Bir Şarkısın Sen’in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu’nu görenler Bu güzelliği şaka mı? diyor

Atv ekranlarında bir dönem beğenilerek izlenen şarkı yarışması "Bir Şarkısın Sen"in yarışmacıları gündem olmaya devam ediyor. Berna Karagözoğlu, uzun yıllar sonra tekrar gündem oldu. "Fındık Kurdu Berna" lakabıyla bilenen ve çok seviyen o sevimli kız şimdi büyüdü. Berna Karagözoğlu, güzel bir genç hanım oldu. İşte merak edenler için son hali…

‘Fındık Kurdu’ Berna değişimiyle konuşuluyor! ’Bir Şarkısın Sen’in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu’nu görenler Bu güzelliği şaka mı? diyor

Atv ekranlarında yayınlanan Bir Şarkısın Sen şarkı yarışması ile ünlenen Karagözoğlu program yayınlandığı sırada 9 yaşındaydı ve Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Berna Karagözoğlu katıldığı Bir Şarkısın Sen şarkı yarışmasında "Fındık Kurdu Berna" lakabıyla tanınmış, kısa süre içerisinde herkesin tanıdığı ve sevdiği bir yarışmacı haline gelmişti.

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‘Fındık Kurdu’ Berna değişimiyle konuşuluyor! ’Bir Şarkısın Sen’in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu’nu görenler Bu güzelliği şaka mı? diyor

O zamanlar 9 yaşında olan Karagözoğlu şimdilerde kocaman genç kız oldu ve görenlere yok artık dedirtti.

‘Fındık Kurdu’ Berna değişimiyle konuşuluyor! ’Bir Şarkısın Sen’in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu’nu görenler Bu güzelliği şaka mı? diyor

İşte Fındık Kurdu Berna'nın son hali…

‘Fındık Kurdu’ Berna değişimiyle konuşuluyor! ’Bir Şarkısın Sen’in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu’nu görenler Bu güzelliği şaka mı? diyor

FINDIK KURDU BERNA'NIN SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Neşeli halleri, hareket ve tavırlarıyla hem ekran başındakilerin hem de stüdyodakilerin gönlünde taht kuran Karagözoğlu "Büyümüş de küçülmüş" yorumları alıyordu.

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