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Haberler Galeri Fit anne Fahriye Evcen’den kot tulumuyla yeni pozlar! Güzelliğiyle güneşi kıskandırdı!
Giriş Tarihi: 12.06.2023 13:53 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 13:56

Fit anne Fahriye Evcen’den kot tulumuyla yeni pozlar! Güzelliğiyle güneşi kıskandırdı!

Güzelliği dillere destan Fahriye Evcen 37 yaşına girdi. Sosyal medyayı pozlarıyla salladı. İki çocuk annesi Fahriye Evcen kısa bir süre önce doğum yapmasına rağmen eski fit haline geri döndü. Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen doğum gününde tıpkı bir deniz kızı gibi göz kamaştırmıştı. Yeni yaşına özel kutlamada güzelliğiyle büyüleyen Fahriye Evcen'e beğeni ve yorum yağarken eşi Burak Özçivit de "Aşkım İyi ki. Seni seviyorum ve seviyoruz" demişti. Son paylaşımında sade ve şık tarzıyla dikkat çeken Fahriye Evcen, adeta güneşi kıskandırdı.

Fit anne Fahriye Evcen’den kot tulumuyla yeni pozlar! Güzelliğiyle güneşi kıskandırdı!

Oyuncu Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturan iki çocuk annesi Fahriye Evcen, yeni yaşını kutlamıştı. 37 yaşına giren Fahriye Evcen, doğum günü partisinden paylaştığı kareler ile sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. Son paylaşımında sade ve şık tarzıyla dikkat çeken Fahriye Evcen, duru güzelliğiyle tam not aldı.

Fit anne Fahriye Evcen’den kot tulumuyla yeni pozlar! Güzelliğiyle güneşi kıskandırdı!

Güzelliği dillere destan Fahriye Evcen 37 olmuştu.

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Fit anne Fahriye Evcen’den kot tulumuyla yeni pozlar! Güzelliğiyle güneşi kıskandırdı!

Fahriye Evcen kısa bir süre önce doğum yapmasına rağmen eski fit haline hızla geri döndü.

Fit anne Fahriye Evcen’den kot tulumuyla yeni pozlar! Güzelliğiyle güneşi kıskandırdı!

Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen doğum gününde tıpkı bir deniz kızı gibi göz kamaştırdı.

Fit anne Fahriye Evcen’den kot tulumuyla yeni pozlar! Güzelliğiyle güneşi kıskandırdı!

Yeni yaşına özel kutlamada güzelliğiyle büyüleyen Fahriye Evcen'e beğeni ve yorum yağarken eşi Burak Özçivit de "Aşkım İyi ki. Seni seviyorum ve seviyoruz" demişti.

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