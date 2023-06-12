Giriş Tarihi: 12.06.2023 13:53 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 13:56

Fit anne Fahriye Evcen’den kot tulumuyla yeni pozlar! Güzelliğiyle güneşi kıskandırdı!

Güzelliği dillere destan Fahriye Evcen 37 yaşına girdi. Sosyal medyayı pozlarıyla salladı. İki çocuk annesi Fahriye Evcen kısa bir süre önce doğum yapmasına rağmen eski fit haline geri döndü. Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen doğum gününde tıpkı bir deniz kızı gibi göz kamaştırmıştı. Yeni yaşına özel kutlamada güzelliğiyle büyüleyen Fahriye Evcen'e beğeni ve yorum yağarken eşi Burak Özçivit de "Aşkım İyi ki. Seni seviyorum ve seviyoruz" demişti. Son paylaşımında sade ve şık tarzıyla dikkat çeken Fahriye Evcen, adeta güneşi kıskandırdı.