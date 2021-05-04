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Haberler Galeri Fit anne Sinem Kobal sosyal medyayı yaktı geçti! Bu kez de siyah beyaz Sinem… Güzelliğiyle baş döndürdü!
Giriş Tarihi: 04.05.2021 14:52 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 14:55

anne sosyal medyayı yaktı geçti! Bu kez de siyah beyaz Sinem… Güzelliğiyle baş döndürdü!

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift ile , 6 ay önce ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde kural bozmuş ve Lalin'in yüzünü göstermişti. 'dan siyah, beyaz yeni bir paylaşım yapan Kobal, takipçilerinden binlerce beğeni aldı. Kobal'a hayranları yine, kısa sürede verdiği doğum kilolar hakkında yorum yaparken haline ise övgüler yağdırdı.

Fit anne Sinem Kobal sosyal medyayı yaktı geçti! Bu kez de siyah beyaz Sinem… Güzelliğiyle baş döndürdü!

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift ile , 6 ay önce ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

Fit anne Sinem Kobal sosyal medyayı yaktı geçti! Bu kez de siyah beyaz Sinem… Güzelliğiyle baş döndürdü!

Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren , geçtiğimiz günlerde kural bozmuş ve Lalin'in yüzünü göstermişti.

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Fit anne Sinem Kobal sosyal medyayı yaktı geçti! Bu kez de siyah beyaz Sinem… Güzelliğiyle baş döndürdü!

Sosyal medyayı son dönemde oldukça aktif kullanan 'dan yeni paylaşım geldi.

Fit anne Sinem Kobal sosyal medyayı yaktı geçti! Bu kez de siyah beyaz Sinem… Güzelliğiyle baş döndürdü!

siyah, beyaz son paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu.

Fit anne Sinem Kobal sosyal medyayı yaktı geçti! Bu kez de siyah beyaz Sinem… Güzelliğiyle baş döndürdü!

Kobal'a hayranları yine, kısa sürede verdiği doğum kilolar hakkında yorum yaparken haline ise övgüler yağdırdı.

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