HaberlerGaleriFit anne Sinem Kobal sosyal medyayı yaktı geçti! Bu kez de siyah beyaz Sinem… Güzelliğiyle baş döndürdü!
Giriş Tarihi: 04.05.2021 14:52Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 14:55
Fit anne Sinem Kobal sosyal medyayı yaktı geçti! Bu kez de siyah beyaz Sinem… Güzelliğiyle baş döndürdü!
2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 6 ay önce ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde kural bozmuş ve Lalin'in yüzünü göstermişti. Instagram'dan siyah, beyaz yeni bir paylaşım yapan Kobal, takipçilerinden binlerce beğeni aldı. Kobal'a hayranları yine, kısa sürede verdiği doğum kilolar hakkında yorum yaparken fit haline ise övgüler yağdırdı.