Giriş Tarihi: 23.05.2022 18:19 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 18:19

Fulya Zenginer, eski rol arkadaşı Hande Soral’la karnı burnunda poz vermişti! Fulya Zenginer anne oldu!

'Küçük Kadınlar' dizisinde yıldızı parlayan Hande Soral ve Fulya Zenginer, geçtiğimiz gün yıllar sonra bir araya geldi. İki ünlü oyuncu Hande Soral ve Fulya Zenginer'in birlikte verdiği karnı burnunda poz, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Küçük Kadınlar dizisinde birlikte rol alan ve doğumlarına sayılı günler kalan Hande Soral ve Fulya Zenginer'in göbeklerini tokuşturdukları kareye beğeni ve yorum yağdı. Bugün ise ünlü oyuncu Fulya Zenginer'den güzel haber geldi. İşte Fulya Zenginer'in hastaneden verdiği o poz!