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  • Furkan Palalı’nın eski fotoğrafları ortaya çıktı! Furkan Palalı’nın şimdiki halinden eser yok!

’nın eski fotoğrafları ortaya çıktı! Furkan Palalı’nın şimdiki halinden eser yok!

''ün başrol oyuncularından 'nın eski fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düştü. Şuan ki tarzından çok farklı olan Furkan Palalı görenleri şoke etti. Saç şekliyle dikkatleri üzerine çeken Furkan Palalı'nın eski hali hayranlarını çok şaşırttı. 'Yuvaya Dönüş'ün başrol oyuncularından Furkan Palalı, "Filmin hikayesinin gerçek olması beni çok etkiledi. Canlandırdığım karakterin ters köşeleri çok ama zor karakterleri seviyorum" dedi. Japonlar'ın ilk başta soğuk gibi görünseler de güvendikleri zaman çok sıcak insanlar olabileceklerini söyleyen Furkan Palalı, "Çok disiplinliler. Mesela Megumi sete çok erken geliyordu. Onun bu disiplini ders gibiydi. Çok da güler yüzlü" diye konuştu. İşte Furkan Palalı'nın yıllar önceki hali…

Giriş Tarihi: 15.07.2019 12:19 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 14:51
Furkan Palalı’nın eski fotoğrafları ortaya çıktı! Furkan Palalı’nın şimdiki halinden eser yok!

Sinan Özedincik ile Funda Karayel'in sunduğu Günaydın Hafta Sonu programına filminin oyuncularından konuk oldu. Furkan Palalı, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu: "Özelimi gizli tutmayı seviyorum. Kimsenin gözüne bir şey sokmak istemiyorum. Evcimen biriyim. Çok yenilikçi değilim, geleneksel bir yapım var." Tokyo'yu çok merak ettiğini belirten oyuncu Furkan Palalı "Filmle beraber Japon kültürünü araştırma imkanı buldum. Gerçekten bize yakın tarafları var. Burhan Abi'den (Öcal) de öğrenecek çok şeyimiz var." Programda özel hayatını gizli tutmayı sevdiğini söyleyen Furkan Palalı, evcimen olduğunu belirterek "Yenilikçi biri değilim, geleneksel bir yanım var" dedi. Oyunculuk sektöründe 10 yıldır var olduğunu sözlerine ekleyen oyuncu Furkan Palalı "Her projede oyunculuğuma yeni bir şey koymak istiyorum. Uzun vadeli hedefler insanı geriyor. Adım adım gidiyorum" diye konuştu.

Furkan Palalı’nın eski fotoğrafları ortaya çıktı! Furkan Palalı’nın şimdiki halinden eser yok!

MANSUR ARK

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Furkan Palalı’nın eski fotoğrafları ortaya çıktı! Furkan Palalı’nın şimdiki halinden eser yok!

MANSUR ARK

Furkan Palalı’nın eski fotoğrafları ortaya çıktı! Furkan Palalı’nın şimdiki halinden eser yok!

MANSUR ARK

Furkan Palalı’nın eski fotoğrafları ortaya çıktı! Furkan Palalı’nın şimdiki halinden eser yok!

MANSUR ARK

Furkan Palalı’nın eski fotoğrafları ortaya çıktı! Furkan Palalı’nın şimdiki halinden eser yok!

GÖKSEL

Furkan Palalı’nın eski fotoğrafları ortaya çıktı! Furkan Palalı’nın şimdiki halinden eser yok!

GÖKSEL

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