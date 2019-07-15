Furkan Palalı’nın eski fotoğrafları ortaya çıktı! Furkan Palalı’nın şimdiki halinden eser yok!

Sinan Özedincik ile Funda Karayel'in sunduğu Günaydın Hafta Sonu programına Yuvaya Dönüş filminin oyuncularından Furkan Palalı konuk oldu. Furkan Palalı, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu: "Özelimi gizli tutmayı seviyorum. Kimsenin gözüne bir şey sokmak istemiyorum. Evcimen biriyim. Çok yenilikçi değilim, geleneksel bir yapım var." Tokyo'yu çok merak ettiğini belirten oyuncu Furkan Palalı "Filmle beraber Japon kültürünü araştırma imkanı buldum. Gerçekten bize yakın tarafları var. Burhan Abi'den (Öcal) de öğrenecek çok şeyimiz var." Programda özel hayatını gizli tutmayı sevdiğini söyleyen Furkan Palalı, evcimen olduğunu belirterek "Yenilikçi biri değilim, geleneksel bir yanım var" dedi. Oyunculuk sektöründe 10 yıldır var olduğunu sözlerine ekleyen oyuncu Furkan Palalı "Her projede oyunculuğuma yeni bir şey koymak istiyorum. Uzun vadeli hedefler insanı geriyor. Adım adım gidiyorum" diye konuştu.