Furkan Palalı’nın eski fotoğrafları ortaya çıktı! Furkan Palalı’nın şimdiki halinden eser yok!

'Yuvaya Dönüş'ün başrol oyuncularından Furkan Palalı'nın eski fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düştü. Şuan ki tarzından çok farklı olan Furkan Palalı görenleri şoke etti. Saç şekliyle dikkatleri üzerine çeken Furkan Palalı'nın eski hali hayranlarını çok şaşırttı. 'Yuvaya Dönüş'ün başrol oyuncularından Furkan Palalı, "Filmin hikayesinin gerçek olması beni çok etkiledi. Canlandırdığım karakterin ters köşeleri çok ama zor karakterleri seviyorum" dedi. Japonlar'ın ilk başta soğuk gibi görünseler de güvendikleri zaman çok sıcak insanlar olabileceklerini söyleyen Furkan Palalı, "Çok disiplinliler. Mesela Megumi sete çok erken geliyordu. Onun bu disiplini ders gibiydi. Çok da güler yüzlü" diye konuştu. İşte Furkan Palalı'nın yıllar önceki hali…