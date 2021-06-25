Galatasaray eski başkanı Faruk Süren'den yeni başkan Burak Elmas'a: Vizyonuna güveniyorum

Galatasaray başkanı olmak çok büyük bir sorumluluk. Burak, 2019'dan beri bu seçim için çalışıyordu. Şunu özellikle belirtmek isterim, seçime hazırlandığı süreçte bana hiçbir konuda danışmadı. Ekibini kendi kurdu, stratejisini de kendi ekibiyle birlikte oluşturdu. Ne ekibini oluştururken ne de stratejisini çizerken bana danışmadı ya da benden tavsiye almadı. Sanki ben onu yönlendirmişim gibi yanlış algı oluşmasın diye altını çizerek söylüyorum. Bana sadece başkanlık için aday olacağını söylemişti. Azimle ve özveriyle çalıştığı seçimlerde hak ettiği sonucu aldı, seçildi. Artık tüm gücüyle Galatasaray'a ulusal ve uluslararası alanda başarılar kazandırmak için çalışacak. Önünde zorlu bir süreç var. Umarım başarılı olur."