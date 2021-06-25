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Haberler Galeri Galatasaray eski başkanı Faruk Süren'den yeni başkan Burak Elmas'a: Vizyonuna güveniyorum
Giriş Tarihi: 25.06.2021 07:45 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 07:49

Galatasaray eski başkanı Faruk Süren'den yeni başkan Burak Elmas'a: Vizyonuna güveniyorum

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas seçildi. Galatasaray eski başkanı Faruk Süren, aynı zamanda damadı olan yeni başkan Elmas hakkında GÜNAYDIN yazarı Tuba Kalçık'a konuştu: "Çetin bir seçim oldu, tüm adaylar hizmet için yarıştı. Burak tecrübeli bir yönetici. Yıllarca kulüpte görev yaptı. Seçilmesine akrabam olduğu için değil, onun vizyonuna güvendiğim için sevindim."

TUBA KALÇIK
Galatasaray eski başkanı Faruk Süren'den yeni başkan Burak Elmas'a: Vizyonuna güveniyorum

Galatasaray geçtiğimiz hafta sonu 38'inci başkanını seçti. Galatasaray'a genç yaşında başkan olan Burak Elmas'ın tecrübesiyle ve vizyonuyla kulübe çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz, Elmas, Galatasaray'a UEFA kupasını kazandıran eski başkan Faruk Süren'in de damadı. Elmas verdiği röportajda da Süren için "Ondan çok şey öğrendim, onun sayesinde genç yaşımda kulüpte yöneticilik yapma şansım oldu" demişti. Burak Elmas kendi kurduğu genç ve dinamik ekibiyle, Galatasaray'ın başarı çıtasını daha da yukarıya taşımayı hedefliyor. Umarım hedeflerini bir bir gerçekleştirir. Ben de hem başkanlık seçimini, hem de sonraki sürece dair düşüncelerini öğrenmek için Galatasaray eski başkanı Faruk Süren'i aradım.

Galatasaray eski başkanı Faruk Süren'den yeni başkan Burak Elmas'a: Vizyonuna güveniyorum

"Çetin bir seçim oldu, tüm adaylar hizmet için yarıştı" diyen Süren, Elmas'ın seçilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. "Benim seçildiğim dönemde bu kadar çekişmeli bir başkanlık yarışı yoktu" diyen Süren, sözlerine şöyle devam etti:

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Galatasaray eski başkanı Faruk Süren'den yeni başkan Burak Elmas'a: Vizyonuna güveniyorum

"25 yıl önceki koşullarla bugünkü koşullar çok farklı. Artık futbolda çok daha rekabetçi bir ortam var. Önemli olan seçimlerin barış içinde olmasıydı, ki öyle de oldu. Üyeler tercihini kullandı ve adaylar arasında en genç olanını seçti. Burak tecrübeli bir yönetici. Yıllarca kulüpte görev yaptı. Seçilmesine akrabam olduğu için değil, onun vizyonuna güvendiğim için sevindim açıkçası. Her Galatasaraylı da benimle aynı duyguyu taşıyordur diye düşünüyorum.

Galatasaray eski başkanı Faruk Süren'den yeni başkan Burak Elmas'a: Vizyonuna güveniyorum

Galatasaray başkanı olmak çok büyük bir sorumluluk. Burak, 2019'dan beri bu seçim için çalışıyordu. Şunu özellikle belirtmek isterim, seçime hazırlandığı süreçte bana hiçbir konuda danışmadı. Ekibini kendi kurdu, stratejisini de kendi ekibiyle birlikte oluşturdu. Ne ekibini oluştururken ne de stratejisini çizerken bana danışmadı ya da benden tavsiye almadı. Sanki ben onu yönlendirmişim gibi yanlış algı oluşmasın diye altını çizerek söylüyorum. Bana sadece başkanlık için aday olacağını söylemişti. Azimle ve özveriyle çalıştığı seçimlerde hak ettiği sonucu aldı, seçildi. Artık tüm gücüyle Galatasaray'a ulusal ve uluslararası alanda başarılar kazandırmak için çalışacak. Önünde zorlu bir süreç var. Umarım başarılı olur."

Galatasaray eski başkanı Faruk Süren'den yeni başkan Burak Elmas'a: Vizyonuna güveniyorum

Fatih Terim'in yeniden Galatasaray'a gelmesinden dolayı da mutluluk duyduğunu belirten Süren, sözlerine şöyle devam etti:

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