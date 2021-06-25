Galatasaray eski başkanı Faruk Süren'den yeni başkan Burak Elmas'a: Vizyonuna güveniyorum

Galatasaray geçtiğimiz hafta sonu 38'inci başkanını seçti. Galatasaray'a genç yaşında başkan olan Burak Elmas'ın tecrübesiyle ve vizyonuyla kulübe çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz, Elmas, Galatasaray'a UEFA kupasını kazandıran eski başkan Faruk Süren'in de damadı. Elmas verdiği röportajda da Süren için "Ondan çok şey öğrendim, onun sayesinde genç yaşımda kulüpte yöneticilik yapma şansım oldu" demişti. Burak Elmas kendi kurduğu genç ve dinamik ekibiyle, Galatasaray'ın başarı çıtasını daha da yukarıya taşımayı hedefliyor. Umarım hedeflerini bir bir gerçekleştirir. Ben de hem başkanlık seçimini, hem de sonraki sürece dair düşüncelerini öğrenmek için Galatasaray eski başkanı Faruk Süren'i aradım.