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  • Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin heyecanı sanat dünyasını sardı! İşte ünlü isimlerden derbi tahminleri...

- derbisinin heyecanı sanat dünyasını sardı! İşte ünlü isimlerden tahminleri...

Tüm nefesini tuttu, bu akşam 'ın 'yi konuk edeceği büyük derbiyi bekliyor. Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin heyecanı sanat dünyasını da sardı. Ünlü sanatçılar, dev maçla ilgili skor tahmini yaptı. , , , ve Linet FB'yi favori gösterdi. Alper Kul, , , ve ; 'GS alır' dedi. , ve Burak Hakkı ise beraberlik tahmini yaptı. İşte ünlü isimlerin Galatasaray- Fenerbahçe derbisi skor tahminleri...

Giriş Tarihi: 28.09.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 11:10
Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin heyecanı sanat dünyasını sardı! İşte ünlü isimlerden derbi tahminleri...

Tüm nefesini tuttu, bu akşam 'ın 'yi konuk edeceği büyük derbiyi bekliyor. Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin heyecanı sanat dünyasını da sardı. Ünlü sanatçılar, dev maçla ilgili skor tahmini yaptı. , , , ve Linet FB'yi favori gösterdi. Alper Kul, , , ve ; 'GS alır' dedi. , ve Burak Hakkı ise beraberlik tahmini yaptı. İşte ünlü isimlerin Galatasaray- Fenerbahçe derbisi skor tahminleri...

Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin heyecanı sanat dünyasını sardı! İşte ünlü isimlerden derbi tahminleri...

BERABERE BİTER

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Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin heyecanı sanat dünyasını sardı! İşte ünlü isimlerden derbi tahminleri...

SİNAN AKCIL 2-1 FB KAZANIR

Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin heyecanı sanat dünyasını sardı! İşte ünlü isimlerden derbi tahminleri...

1-0 FB ALIR

Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin heyecanı sanat dünyasını sardı! İşte ünlü isimlerden derbi tahminleri...

2-1 GS ALIR

Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin heyecanı sanat dünyasını sardı! İşte ünlü isimlerden derbi tahminleri...

1-1 BİTER

Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin heyecanı sanat dünyasını sardı! İşte ünlü isimlerden derbi tahminleri...

KEREM TUNCERİ 2-0 GS KAZANIR

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