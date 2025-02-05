Giriş Tarihi: 05.02.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
09:38
Galatasaray'ın yengesi Türkiye'yi çok sevdi! Icardi'nin biricik aşkı China Suarez İstanbul paylaşımlarıyla dikkat çekti
Wanda Naray'la olaylı ayrılığından sonra kalbini Arjantin'li China Suarez'e kaptıran Mauro Icardi, sakatlığından dolayı bir süre memleketine dünmüştü. Yakın zamanda yeşil sahalara geri dönen yıldız isim, sevgilisini de yanına almayı ihmal etmedi. İstanbul paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Suarez, son olarak yeni bir paylaşıma imza attı. Övgü dolu açıklamalar yazan Arjantin'li güzel, biricik sevgilisini de anmadan geçmedi...