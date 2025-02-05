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Haberler Galeri Galatasaray'ın yengesi Türkiye'yi çok sevdi! Icardi'nin biricik aşkı China Suarez İstanbul paylaşımlarıyla dikkat çekti
Giriş Tarihi: 05.02.2025 09:15 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 09:38

Galatasaray'ın yengesi Türkiye'yi çok sevdi! Icardi'nin biricik aşkı China Suarez İstanbul paylaşımlarıyla dikkat çekti

Wanda Naray'la olaylı ayrılığından sonra kalbini Arjantin'li China Suarez'e kaptıran Mauro Icardi, sakatlığından dolayı bir süre memleketine dünmüştü. Yakın zamanda yeşil sahalara geri dönen yıldız isim, sevgilisini de yanına almayı ihmal etmedi. İstanbul paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Suarez, son olarak yeni bir paylaşıma imza attı. Övgü dolu açıklamalar yazan Arjantin'li güzel, biricik sevgilisini de anmadan geçmedi...

Galatasaray’ın yengesi Türkiye’yi çok sevdi! Icardi’nin biricik aşkı China Suarez İstanbul paylaşımlarıyla dikkat çekti

Galatasaray'ın yıldız futbolcularından biri olan Mauro Icardi,10 yıllık eşi Wanda Nara'nın ihanet skandalıyla sarsıldı. Çocuklarının babasını aldatan Nara, genç rapçi L-Gante ile yollarını ayırmıştı.

Galatasaray’ın yengesi Türkiye’yi çok sevdi! Icardi’nin biricik aşkı China Suarez İstanbul paylaşımlarıyla dikkat çekti

Ardından ünlü futbolcu, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle birlikte verdiği romantik pozunu sosyal medya hesabının hikaye bölümünden kalp emojisi ekleyerek yayınlamıştı.

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Galatasaray’ın yengesi Türkiye’yi çok sevdi! Icardi’nin biricik aşkı China Suarez İstanbul paylaşımlarıyla dikkat çekti

Yıldız futbolcu paylaşımında aşkını ilan ederek "Olmam gereken yerdeyim. En güzel hikayeler beklenmedik anlarda başlar. Kader" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray’ın yengesi Türkiye’yi çok sevdi! Icardi’nin biricik aşkı China Suarez İstanbul paylaşımlarıyla dikkat çekti

Mauro Icardi'nin China Suarez olarak bilinen Maria Eugenia Suarez ile aşk ilanı fotoğrafları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutularak, rekor kırmıştı.

Galatasaray’ın yengesi Türkiye’yi çok sevdi! Icardi’nin biricik aşkı China Suarez İstanbul paylaşımlarıyla dikkat çekti

Adeta yüzünde güller açan Icardi'nin mutluluk fotoğrafları eski eşi Wanda Nara'yı kıskandırmıştı.

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