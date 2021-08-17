Gamze Erçel’in annesi Aylin Erçel ile ilgili soruya verdiği yanıt duygulandırdı! Gamze Erçel’e kaybettiği annesi sorulunca...

Güzel oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni olan ablası Gamze Erçel, paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Instagram'da 4.2 milyon takipçisi bulunan Gamze Erçel, her hareketiyle takipçileri tarafından yakın markaja alınıyor. Güzelliğiyle kardeşi Hande Erçel kadar dikkat çeken Gamze Erçel, kızı Aylin Mavi ile yaptığı paylaşımlarla da ilgi odağı oluyor. Son olaral fenomen isim, Instagram hesabından takipçileriyle soru-cevap yaptı. Bir takipçisinin "Annesiz evlat büyütmek çok zor olmalı" sorusuna Gamze Erçel'in verdiği yanıt, görenleri duygulandırdı...