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Haberler Galeri Gamze Erçel'in annesi Aylin Erçel ile ilgili soruya verdiği yanıt duygulandırdı! Gamze Erçel'e kaybettiği annesi sorulunca...
Giriş Tarihi: 17.08.2021 17:18 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 17:21

Gamze Erçel'in annesi Aylin Erçel ile ilgili soruya verdiği yanıt duygulandırdı! Gamze Erçel'e kaybettiği annesi sorulunca...

Güzel oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni olan ablası Gamze Erçel, paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Instagram'da 4.2 milyon takipçisi bulunan Gamze Erçel, her hareketiyle takipçileri tarafından yakın markaja alınıyor. Güzelliğiyle kardeşi Hande Erçel kadar dikkat çeken Gamze Erçel, kızı Aylin Mavi ile yaptığı paylaşımlarla da ilgi odağı oluyor. Son olaral fenomen isim, Instagram hesabından takipçileriyle soru-cevap yaptı. Bir takipçisinin "Annesiz evlat büyütmek çok zor olmalı" sorusuna Gamze Erçel'in verdiği yanıt, görenleri duygulandırdı...

Gamze Erçel’in annesi Aylin Erçel ile ilgili soruya verdiği yanıt duygulandırdı! Gamze Erçel’e kaybettiği annesi sorulunca...

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile reklamcı Caner Yıldırım, 2019 yılında dünyaevine girmiş, aynı sene kızları Aylin Mavi'yi kucaklarına almıştı.

Gamze Erçel’in annesi Aylin Erçel ile ilgili soruya verdiği yanıt duygulandırdı! Gamze Erçel’e kaybettiği annesi sorulunca...

Paylaşımlarıyla adından söz ettiren 29 yaşındaki Erçel, dün Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

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Gamze Erçel’in annesi Aylin Erçel ile ilgili soruya verdiği yanıt duygulandırdı! Gamze Erçel’e kaybettiği annesi sorulunca...

Gamze Erçel, bir takipçisinin "Annesizken evlat büyütmek çok zor olmalı. Bu eksikliği güçlü bir şekilde kapatmakla gurur duyuyor musun?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

Gamze Erçel’in annesi Aylin Erçel ile ilgili soruya verdiği yanıt duygulandırdı! Gamze Erçel’e kaybettiği annesi sorulunca...

'DÜŞÜNDÜĞÜNÜZDEN DAHA ZOR'

"Düşündüğünüzden de zormuş. Bu dönem yanımda olmasını çok isterdim." Erçel'in paylaşımına annesi Aylin Erçel'in vesikalık fotoğrafını da koyması dikkatlerden kaçmadı.

Gamze Erçel’in annesi Aylin Erçel ile ilgili soruya verdiği yanıt duygulandırdı! Gamze Erçel’e kaybettiği annesi sorulunca...

İKİ YIL ÖNCE HAYATINI KAYBETTİ

Hande-Gamze Erçel kardeşlerin anneleri Aylin Erçel (48), 2019 yılının ocak ayında kanser tedavisi gördüğü sırada hayata gözlerini yummuştu.

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