Gamze Özçelik sosyal medyada gündeme oturdu! O detay dikkat çekti…

Bir zamanların ünlü ismi Gamze Özçelik su sıralar tekrar gündeme geldi. Adından sıkça söz ettirmeyi başaran Gamze Özçelik bir firma için kıyafet tasarladı. Uzun süre önce kameralar karşısından ayrılıp tüm zamanını dünyadaki muhtaç bölgelere yardım eli uzatarak geçiren genç kadın şimdilerde ise moda dünyasına atıldı. Kendi kurallarına ve yaşam tarzına göre kıyafet çizip tasarlayan Gamze Özçelik hazırladığı özel koleksiyon ile sanat camiasına geri dönüş yaptı. 37 yaşındaki Gamze Özçelik sivil toplum çalışmaları ile gündemden uzak bir yaşamı tercih ederken sergilediği başarılar ile de göz dolduruyor. Gençlere taş çıkartan bir çocuk annesi Gamze Özçelik kendi imzasını taşıyan koleksiyonun tanıtımını da yapmış bulunuyor. Koleksiyonun tanıtımına çok sayıda ünlü isim katılırken, Gamze Özçelik koleksiyonu için özellikle kendi yaşam tarzına vurgu yaptığını belirtti. Aynı zamanda kendi işi olmamasına rağmen emek harcadığını gözler önüne süren genç kadın yaşına göre oldukça aktif ve başarılı. 26 Ağustos 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Gamze Özçelik, Türk oyuncu ve sunucudur. Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1999'da Elite Model Look Ipek güzeli, 2000'de Miss Turkey 2. güzeli seçilmiş ama bir hayır defilesi dışında podyuma çıkmamış, oyunculuğa ağırlık vermiştir. Genç yaşına rağmen bu kadar başarılara imza atmış Gamze Özçelik başta olmak üzere işte ünlü isimlerin yaşları…