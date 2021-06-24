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Haberler Galeri Gamze Özçelik'in "Ayağa kalkma sebebim" dediği oğlu Murathan ilgi odağı oldu! İşte Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...
Giriş Tarihi: 24.06.2021 17:54 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 17:53

Gamze Özçelik'in "Ayağa kalkma sebebim" dediği oğlu Murathan ilgi odağı oldu! İşte Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...

Yakışıklı oyuncu Uğur Pektaş Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmiş partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü. Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmişti. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in evliliklerinden bir de Murathan adını verdikleri bir oğulları oldu. Oyunculuğu bırakan ve kendini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik sosyal medya paylaşlarıyla hayranları ile buluşuyor. Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Gamze Özçelik'ın özellikle oğlu Murathan Pektaş ile ilgili "Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdulillah" sözleri oldukça ses getirdi. Gamze Özçelik'in oğlu merak konusu oldu. İşte Gamze Özçelik ile Survivor Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...

Gamze Özçelik'in Ayağa kalkma sebebim dediği oğlu Murathan ilgi odağı oldu! İşte Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...

Yakışıklı oyuncu Uğur Pektaş Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmiş partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü.

Gamze Özçelik'in Ayağa kalkma sebebim dediği oğlu Murathan ilgi odağı oldu! İşte Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...

Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmişti. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in evliliklerinden bir de Murathan adını verdikleri bir oğulları oldu.

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Gamze Özçelik'in Ayağa kalkma sebebim dediği oğlu Murathan ilgi odağı oldu! İşte Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...

Oyunculuğu bırakan ve kendini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik sosyal medya paylaşlarıyla hayranları ile buluşuyor.

Gamze Özçelik'in Ayağa kalkma sebebim dediği oğlu Murathan ilgi odağı oldu! İşte Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...

Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Gamze Özçelik'ın özellikle oğlu Murathan Pektaş ile ilgili "Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdulillah" sözleri oldukça ses getirdi.

Gamze Özçelik'in Ayağa kalkma sebebim dediği oğlu Murathan ilgi odağı oldu! İşte Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...

Gamze Özçelik'in oğlu merak konusu oldu.

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