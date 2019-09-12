Gamze Özçelik'in kardeşini gören inanamadı! Gamze Özçelik'in kardeşi...

Gamze Özçelik'in kardeşini gören hayret etti. Uzun süre önce oyunculuk kariyerini bırakarak hayatına farklı bir yön veren Gamze Özçelik şimdilerde 'Umuda Koşanlar' derneğinin başkanlığını yapıyor. Yardım faaliyetleriyle gündeme gelen ve bu anlamda takipçilerinden takdir toplayan Gamze Özçelik'in sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyor. Her paylaşımı binlerce beğeni alan Gamze Özçelik bu kez kardeşi Meltem Özçelik ile gündeme geldi. Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik'in de bir süre oyunculuk yaptığı daha sonra tıpkı ablası Gamze Özçelik gibi oyunculuk kariyerini sonlandırdığı ortaya çıktı. İşte Gamze Özçelik ve diğer ünlülerin kardeşleri…