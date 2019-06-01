Garip filminin Fatoş'unu görenler tanıyomuyor! Kemal Sunal ile aynı filmde rol almıştı...
Garip filminin Fatoş'unu görenler tanıyomuyor! Kemal Sunal ile aynı filmde rol almıştı...
1986 yılında yayınlanan Garip filmi herkesin beğenisi kazanan bir yapım olmuştu. Kemal Sunal'a bu filmde Fatoş rolüyle eşlik eden Ece Alton yıllar sonraki görüntüsüyle herkesi şaşırttı! Türk sinemasının efsane oyuncularından Kemal Sunal; 3 Temmuz 2000 günü aramızdan ayrılarak tüm Türkiye'yi hüzne boğmuştu. Oya Ece Alton; şimdilerde 39 yaşında. İşte bir döneme damga vurmuş çocuk oyuncuların son halleri...
Giriş Tarihi: 01.06.2019
10:59
Güncelleme Tarihi: 01.06.2019
11:25