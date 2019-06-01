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  • Garip filminin Fatoş'unu görenler tanıyomuyor! Kemal Sunal ile aynı filmde rol almıştı...

Garip filminin Fatoş'unu görenler tanıyomuyor! ile aynı filmde rol almıştı...

1986 yılında yayınlanan herkesin beğenisi kazanan bir yapım olmuştu. 'a bu filmde Fatoş rolüyle eşlik eden yıllar sonraki görüntüsüyle herkesi şaşırttı! Türk sinemasının efsane oyuncularından Kemal Sunal; 3 Temmuz 2000 günü aramızdan ayrılarak tüm Türkiye'yi hüzne boğmuştu. ; şimdilerde 39 yaşında. İşte bir döneme damga vurmuş çocuk oyuncuların son halleri...

Giriş Tarihi: 01.06.2019 10:59 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 11:25
Garip filminin Fatoş'unu görenler tanıyomuyor! Kemal Sunal ile aynı filmde rol almıştı...

Karşımıza birçok dizide ve filmde çıkan oyuncuların şimdiki hallerine yakından bakmak ister misiniz? İnanın, büyük bir ilgi ve hayranlıkla izlediğiniz o oyuncuların son hallerini görünce çok şaşıracaksınız... 'ın 1986 yapımı Garip filminde Fatoş rolüyle ekranlara gelen 'un yıllar sonraki halini nasıl bulacaksınız? O zamanlar 6 yaşındaki Ece Alton'un son hali ve çocuk oyuncuların değişimleri burada.

Garip filminin Fatoş'unu görenler tanıyomuyor! Kemal Sunal ile aynı filmde rol almıştı...

Ay Lav yu'nun küçük oyuncusu Sinan Dağ

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Garip filminin Fatoş'unu görenler tanıyomuyor! Kemal Sunal ile aynı filmde rol almıştı...

İşte yeni hali...

Garip filminin Fatoş'unu görenler tanıyomuyor! Kemal Sunal ile aynı filmde rol almıştı...

'Ayşecik' Ecem Kanun

Garip filminin Fatoş'unu görenler tanıyomuyor! Kemal Sunal ile aynı filmde rol almıştı...
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Garip filminin Fatoş'unu görenler tanıyomuyor! Kemal Sunal ile aynı filmde rol almıştı...
Garip filminin Fatoş'unu görenler tanıyomuyor! Kemal Sunal ile aynı filmde rol almıştı...
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