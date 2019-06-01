Garip filminin Fatoş'unu görenler tanıyomuyor! Kemal Sunal ile aynı filmde rol almıştı...

Karşımıza birçok dizide ve filmde çıkan oyuncuların şimdiki hallerine yakından bakmak ister misiniz? İnanın, büyük bir ilgi ve hayranlıkla izlediğiniz o oyuncuların son hallerini görünce çok şaşıracaksınız... Kemal Sunal'ın 1986 yapımı Garip filminde Fatoş rolüyle ekranlara gelen Ece Alton'un yıllar sonraki halini nasıl bulacaksınız? O zamanlar 6 yaşındaki Ece Alton'un son hali ve çocuk oyuncuların değişimleri burada.