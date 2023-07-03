Garip filminin sevimli yıldızı Fatoş 36 yılda öyle bir değişti ki... "O tatlı kız sen misin?" İşte Garip'in Fatoş'u Ece Alton'un son hali...

Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden dünya tatlısı Fatoş yani Ece Alton son hali ile merak konusu oldu. Kemal Sunal ile oynadığı Garip filmiyle ünlenen sonrasında ise adeta sırra kadem basan Ece Alton şimdi ne yapıyor? Garip filminin minik ve tatlı karakteri Fatoş'u hala Yeşilçam film kuşağında görenler bayılarak izliyor. Küçük kız sahneleriyle milyonları hem ağlatmaya hem güldürmeye devam ediyor. Bir dönemin çocuk yıldızı Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde 43 yaşında olan Garip filminin minik yıldızı Ece Alton değişimi ile ağızları açık bıraktı. İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali…